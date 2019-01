ФОТО и ВИДЕО: В центре Парижа прогремел взрыв

В столичной префектуре подтвердили появившиеся в СМИ сведения о том, что в результате взрыва есть пострадавшие.

По данным телеканала BFM, пострадавших много, возможно, как минимум один человек погиб — но подтверждений этому пока нет. Взрыв произошел в местной булочной. Причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время в здании возник сильный пожар. Полиция и пожарные срочно эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы газа.

В большинстве соседних домов полностью выбиты окна. Улица Тревиз находится в северной части парижского центра, выше Больших бульваров.

