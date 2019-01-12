12.01.2019, 10:55

ФОТО и ВИДЕО: В центре Парижа прогремел взрыв

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ИТАР-ТАСС
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ФОТО и ВИДЕО: В центре Парижа прогремел взрыв
Foto: Twitter

Мощный взрыв произошел в субботу в девятом округе Парижа. Об этом сообщила префектура полиции, передает ТАСС.

В столичной префектуре подтвердили появившиеся в СМИ сведения о том, что в результате взрыва есть пострадавшие.

По данным телеканала BFM, пострадавших много, возможно, как минимум один человек погиб — но подтверждений этому пока нет. Взрыв произошел в местной булочной. Причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время в здании возник сильный пожар. Полиция и пожарные срочно эвакуируют жителей соседних домов, так как возможны новые взрывы газа.

В большинстве соседних домов полностью выбиты окна. Улица Тревиз находится в северной части парижского центра, выше Больших бульваров.

Взрыв произошел в день, когда во французской столице и других крупных городах страны проходит девятая по счету протестная акция "желтых жилетов", которые выражают недовольство ростом цен и налогов.

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