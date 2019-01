ФОТО и ВИДЕО: В центре Парижа прогремел взрыв, погибли четыре человека, пострадали более 30

Прокурор также сообщил, что инициировал расследование причин и обстоятельств взрыва, в котором участвует, в частности, служба технических экспертов полиции. "На данном этапе мы считаем, что взрыв был вызван утечкой газа", — указал он.

Эйнц подтвердил, что пожарная команда прибыла на улицу после того, как стало известно об утечке газа, за которой последовал взрыв. Как отметил представитель пожарной службы Парижа Эрик Мулен, "обследование дома, в котором произошел взрыв, будет долгим, так как серьезно пострадали многие его квартиры".

Как признал глава МВД Франции Кристоф Кастанер, "последствия взрыва газа очень тяжелые".

Huge response from the emergency services at the explosion site here in Paris. pic.twitter.com/KUQAI5D2SF — Leo Lord-Jones (@leolordjones) 12 января 2019 г.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что причиной происшествия является утечка газа в булочной, расположенной в 9-ом округе города по улице Тревиз. В субботу это заведение не работало.

Также отмечается большая мощность взрыва. Об этом свидетельствует полное разрушение помещений булочной, находящихся на первом этаже четырехэтажного здания. Ударная волна выбила во всех близлежащих домах стекла окон и сломала рамы.

Эвакуация раненых

Пожарные срочно эвакуируют людей из соседних зданий. С этой целью на расположенной поблизости площади Оперы совершили посадку два вертолета службы гражданской обороны. Перекрыта большая часть улицы, создана масштабная зона безопасности.

Несмотря на усилия спасателей, пожар продолжается. Над местом происшествия летает вертолет спасателей. Взрыв, как сообщил телеканалу BFM один из жителей квартала, был такой силы, что в его доме далеко от булочной "зашатались стены". Взрывной волной сильно повреждены и отброшены несколько автомобилей, находившихся рядом с булочной.

BREAKING: Paris explosion sends people fleeing for their lives as buildings on fire https://t.co/DjHQ8KT6bf pic.twitter.com/URqzjNqnym — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) 12 января 2019 г.

В настоящее время существует опасность обрушения здания. Как сообщил телеканалу CNews министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, "на месте происшествия работает около 200 человек: пожарные, спасатели, полиция, медики". "Ситуация под контролем", — заверил министр.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве РФ в Париже, "в префектуру полиции города направлен запрос, на данный момент информацией о пострадавших гражданах России посольство не располагает".

Forte explosion dans le 9e à Paris: un témoin raconte la scène pic.twitter.com/FJjFirLsgl — BFMTV (@BFMTV) 12 января 2019 г.