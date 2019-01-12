ФОТО и ВИДЕО: В центре Парижа прогремел взрыв, погибли четыре человека, пострадали более 30

"В результате трагического взрыва погибли четыре человека: двое пожарных и двое гражданских лиц. Десять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них — пожарный", — сказал министр. Он второй раз за день прибыл на место происшествия.

Кастанер уточнил, что опасности для жизни остальных пострадавших нет. "Всего в относительно тяжелом состоянии находятся 37 человек", — сообщил министр. Он отметил отвагу пожарных, которые "смогли спасти своих товарищей, в течение полутора часов находившихся под завалами здания". "При этом они очень сильно рисковали собственной жизнью", — отметил министр.

Кастанер сообщил, что всем эвакуированным жителям квартала предоставлено временное жилье. Согласно его данным, "работы на месте взрыва будут продолжаться еще в течение 24 часов". В частности, совместно с муниципальными службами будет проведена оценка состояния пострадавшего здания, а также соседних домов.

По данным прокурора Парижа Реми Эйтза, начатое следствие "рассматривает все возможные варианты произошедшего". Эйтз подтвердил, что на нынешнем этапе складывается впечатление, что взрыв был вызван утечкой газа.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в центральной части Парижа, который прогремел в субботу, пострадали более 20 человек. Такие предварительные данные приводит префектура французской столицы.

VIDEO: Emergency officials on scene of explosion in Paris pic.twitter.com/OJivnFXgT5 — LIVE Breaking News (@NewsBreaking) 12 января 2019 г.

По словам прокурора Парижа Реми Эйнца, 12 человек получили серьезные ранения. По его данным, состояние двух пострадавших вызывает особые опасения врачей.

Ранее телеканал BFM сообщил, что взрыв привел к тяжелым травмам четырех человек, жизнь которых находится в опасности. Сообщалось, все четверо — пожарные.

Причина взрыва