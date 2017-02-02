ФОТО и ВИДЕО: В Бухаресте акции протеста переросли в столкновения с полицией

Акции протеста против действий румынского правительства, которые состоялись в среду, 1 февраля, в Бухаресте, привели к столкновениям.

Десятки агрессивно настроенных фанатов, находившиеся в толпе мирно настроенных демонстрантов, начали кидать в полицейских пиротехнические средства. В ответ представители органов правопорядка начали распылять слезоточивый газ, после чего большое количество демонстрантов покинуло место столкновений. К позднему вечеру 1 февраля столкновения продолжались.

Еще до начала беспорядков полиция предупредила о возможных нарушителях порядка. Оппозиционные СМИ писали, что выступление хулиганов — это целенаправленная провокация сторонников правительства, планировавших предотвратить дальнейшие мероприятия и дискредитировать акции протеста в целом.

Уже на протяжении нескольких дней десятки тысяч жителей Румынии по всей стране выступают против снижения антикоррупционной борьбы, о котором объявило правительство. В одном Бухаресте по оценкам наблюдателей в протестах принимают участие около ста тысяч человек, а по всей стране число участников оценивается в 200 тысяч. Нынешняя волна антиправительственных протестов — самая масштабная после падения коммунистической власти в 1989 году.

Читать еще

Правительство Румынии во вторник, 31 января, утвердило декрет об амнистии и декриминализации должностных преступлений. В соответствии с ним, против коррумпированных чиновников, которые нанесли ущерб государству на сумму менее 44 тысяч евро, не должны открываться уголовные дела. Новое постановление позволило бы избежать ответственности председателю правящей Социал-демократической партии Румынии Ливиу Драгня, обвиняемому в фиктивном трудоустройстве и нанесении финансового ущерба на сумму 24 тысяч евро.