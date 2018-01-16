ФОТО и ВИДЕО: В бельгийском Антверпене взрывом разрушило половину дома

В бельгийском городе Антверпен в понедельник вечером произошел взрыв в одном из жилых домов. Взрыв был такой силы, что здание фактически превратилось в руины, а два соседних дома серьезно пострадали, сообщает издание The Independent.

По данным местных СМИ, взрыв произошел в итальянском ресторане, который располагался на первом этаже жилого дома.

Explosie #Paardenmarkt - voorlopige balans slachtoffers: 14 gewonden, waarvan 5 ernstig verwond en 1 persoon in kritieke toestand. 8 personen werden lichtgewond. pic.twitter.com/UNMySfC7Bo— Politie Antwerpen (@LPAntwerpen) January 16, 2018

Согласно информации, озвученной правоохранительными органами, число пострадавших в результате инцидента превысило 20 человек, о жертвах к настоящему моменту не сообщалось. Между тем под обломками здания продолжают находиться люди.

We zoeken nog steeds onder het puin naar eventuele slachtoffers. #paardenmarkt pic.twitter.com/1upvNBZdtI— Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) January 16, 2018

Прибывшим на место спасателям удалось освободить из-под завалов четверых человек. Работы осложняются тем, что развалины дома крайне нестабильны и сотрудникам экстренных служб приходится с максимальной осторожностью делать каждый шаг.



Отметим, что бельгийская полиция сразу объявила - это не теракт. По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа.