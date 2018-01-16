16.01.2018, 08:17

ФОТО и ВИДЕО: В бельгийском Антверпене взрывом разрушило половину дома

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NEWSru.com
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ФОТО и ВИДЕО: В бельгийском Антверпене взрывом разрушило половину дома
Foto: Social media, Reuters/Scanpix

В бельгийском городе Антверпен в понедельник вечером произошел взрыв в одном из жилых домов. Взрыв был такой силы, что здание фактически превратилось в руины, а два соседних дома серьезно пострадали, сообщает издание The Independent.

По данным местных СМИ, взрыв произошел в итальянском ресторане, который располагался на первом этаже жилого дома.

Согласно информации, озвученной правоохранительными органами, число пострадавших в результате инцидента превысило 20 человек, о жертвах к настоящему моменту не сообщалось. Между тем под обломками здания продолжают находиться люди.

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Прибывшим на место спасателям удалось освободить из-под завалов четверых человек. Работы осложняются тем, что развалины дома крайне нестабильны и сотрудникам экстренных служб приходится с максимальной осторожностью делать каждый шаг.

Отметим, что бельгийская полиция сразу объявила - это не теракт. По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа.

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