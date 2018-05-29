29.05.2018, 13:53

ФОТО И ВИДЕО: В Бельгии недавно вышедший из тюрьмы преступник застрелил трех человек, в том числе двух полицейских

 (17)
rus.delfi.ee
EST 2
Galerii: 11 pilti
Liege Foto: SOCIAL MEDIA, REUTERS

В бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек, двое из которых были офицерами полиции. Об этом сообщают местные телекомпании RTBF и RTL.

Прокуратура подтвердила смерть двух полицейских, пишет AFP. Третий убитый, по данным бельгийских СМИ, был пассажиром проезжавшего мимо автомобиля. Еще два офицера полиции, по информации RTL, получили ранения, передает Meduza.

Нападение произошло около 10:30 утра по местному времени. Преступник застрелил двух полицейских в кафе в центре города, после чего забежал в расположенную неподалеку от кафе школу. По данным RTBF, там он взял в заложницы одну из сотрудниц.

Преступника убили, сообщает RTBF со ссылкой на полицию Льежа. Ученики школы при нападении не пострадали. О состоянии взятой в заложники женщины не сообщается.

Мотивы преступника пока неизвестны; по данным RTBF, полиция не исключает, что нападение было терактом. Как сообщает местная газета La Libre Belgique, перед смертью нападавший кричал ”Аллах акбар”.

В декабре 2011 года в центре Льежа произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и были ранены более 120. Нападавший — местный житель Нордин Амрани, ранее судимый за хранение оружия, — покончил с собой на месте преступления.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Канадская газета: Ратас до конца не аннулировал договор с Единой Россией

29.05.2018
Вчера находившийся с визитом в Канаде премьер-министр Юри Ратас сказал в интервью местному изданию The Globe and Mail, что протокол о сотрудничестве между Центристской партией и Единой Россией неактивен.
Подробнее




КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Грузия разорвет дипотношения с Сирией из-за признания независимости Абхазии и Южной Осетии

29.05.2018
Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией в связи с официальным признанием Дамаском независимости сепаратистских регионов Абхазии и Южной Осетии.
Подробнее

ФОТО: ДТП в Мустамяе: легковушка перевернулась на крышу, один человек в больнице

29.05.2018
Сегодня вечером в Таллинне в Мустамяэ на перекрестке случилось ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. Один водитель в больнице, другого скорая осмотрела на месте.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
-20% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
151,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО и ВИДЕО DELFI: Как и из чего изготавливали бумагу в Средневековье? Студия Labora в Старом городе поддерживает древнюю традицию

29.05.2018
В Старом городе Таллинна расположился самый настоящий ”средневековый цех” по изготовлению бумаги — и изготавливают ее там не простым способом, а старинным. Угадайте, из чего? Смотрите наше видео о том, как происходит этот необычный процесс.
Подробнее


ФОТО: ”Хочу посмотреть, как здесь люди живут”. Министр госуправления Янек Мягги побывал в Кохтла-Ярве

29.05.2018
Во вторник министр государственного управления Эстонской Республики Янек Мягги посетил Кохтла-Ярве, где встретился с руководством города, а также побывал на сланцеперерабатывающем предприятии Viru Keemia Grupp, где встретился с руководство концерна и познакомился с заводами сланцевых масел Petroter.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ