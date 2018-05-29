ФОТО И ВИДЕО: В Бельгии недавно вышедший из тюрьмы преступник застрелил трех человек, в том числе двух полицейских

В бельгийском городе Льеж вооруженный мужчина застрелил трех человек, двое из которых были офицерами полиции. Об этом сообщают местные телекомпании RTBF и RTL.

Прокуратура подтвердила смерть двух полицейских, пишет AFP. Третий убитый, по данным бельгийских СМИ, был пассажиром проезжавшего мимо автомобиля. Еще два офицера полиции, по информации RTL, получили ранения, передает Meduza.

Нападение произошло около 10:30 утра по местному времени. Преступник застрелил двух полицейских в кафе в центре города, после чего забежал в расположенную неподалеку от кафе школу. По данным RTBF, там он взял в заложницы одну из сотрудниц.

Преступника убили, сообщает RTBF со ссылкой на полицию Льежа. Ученики школы при нападении не пострадали. О состоянии взятой в заложники женщины не сообщается.

Мотивы преступника пока неизвестны; по данным RTBF, полиция не исключает, что нападение было терактом. Как сообщает местная газета La Libre Belgique, перед смертью нападавший кричал ”Аллах акбар”.

В декабре 2011 года в центре Льежа произошла стрельба, в результате которой погибли шесть человек и были ранены более 120. Нападавший — местный житель Нордин Амрани, ранее судимый за хранение оружия, — покончил с собой на месте преступления.