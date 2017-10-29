29.10.2017, 16:11

ФОТО И ВИДЕО: В Барселоне сотни тысяч жителей вышли на митинг против независимости Каталонии

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дополнено в 16:14
Gazeta.ru
EST

Около 300 тысяч человек вышли на марш за сохранение единства Испании на улицы Барселоны, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Би-би-си”.

Многие из собравшихся требовали ареста отстраненного от должности главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона.

Накануне правительство Испании приняло решение распустить парламент Каталонии и отстранить от должности Пучдемона. В регионе вводится прямое управление Мадрида. Парламентские выборы пройдут в Каталонии 21 декабря.

При этом, испанское руководство заявило, что не будет протестовать против участия в региональных выборах в Каталонии Пучдемона.

Ранее сообщалось, что менее 30% каталонцев поддерживают независимость.

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