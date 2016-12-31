ФОТО и ВИДЕО: В Австралии и Новой Зеландии уже встретили 2017 год
Раньше всего 2017 год наступил в Австралии и Новой Зеландии, встретили его уже и в Японии и Гонконге. Смотрите, как мир отмечает наступление нового года!
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