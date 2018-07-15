15.07.2018, 15:26

ФОТО и ВИДЕО: Трамп и Путин в Хельсинки: на улицы вышли тысячи людей с самими разнообразными посланиями президентам и протестами против этой встречи

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rus.delfi.ee
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Foto: Andres Putting

16 июля состоится в столице Финляндии пройдет российско-американский саммит, в рамках которого встретятся президенты двух стран. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят важные вопросы, но уже сегодня на улицы Хельсинки вышли тысячи людей, и те, кто протестует против саммита или политики того или иного президента, и те, кто хочет донести до них какое-то послание.

Трамп прибудет в Хельсинки сегодня вечером, а Путин в это время будет присутствовать на финальном матче чемпионата мира по футболу и появится в столице Финляндии только утром понедельника.

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