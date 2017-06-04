ФОТО И ВИДЕО: Теракт в Лондоне: 7 погибших, 48 пострадавших, 3 террориста ликвидированы

Жертвами терактов в Лондоне в субботу стали семь человек. Об этом сообщил в воскресенье заместитель шефа Скотленд-Ярда Марк Роули. По его информации, в атаке участвовали три террориста, передает ТАСС.

"На данный момент, к сожалению, по нашей информации шесть человек погибли, помимо этого полиция застрелила трех нападавших, — сказал он. — Около 20 человек ранены, их число растет".

По данным Роули, сообщения о том, что автомобиль совершил наезд на пешеходов в районе моста Лондон-бридж стали поступать в субботу около 22:08 (00:08 мск воскресенья).

"Затем автомобиль продолжил движение от Лондон-бридж до рынка Боро-маркет. Подозреваемые вышли из автомобиля, пытаясь зарезать множество людей, включая находившегося на дежурстве офицера транспортной полиции, который отреагировал на инцидент на мосту. Он получил серьезные, но, к счастью, не представляющие угрозы жизни ранения", — информировал замглавы столичной полиции.

По его информации, террористы "были застрелены на Боро-маркет спустя 8 минут после первого звонка в полицию". "Подозреваемые имели на себе подобие поясов смертника, которые, как потом выяснилось, были муляжами", — сообщил заместитель шефа Скотленд-Ярда, отвечающий за антитеррористическую деятельность и проведение спецопераций.

В больницы доставлены 48 человек. Об этом сообщила лондонская служба скорой помощи.

"Мы доставили в больницы 48 человек после инцидента на Лондонском мосту", — говорится в заявлении службы, размещенном в ее микроблоге в Twitter. Пострадавшие находятся в пяти медицинских учреждениях британской столицы, уточнили врачи.

Позже глава полиции Великобритании заявила, что число погибших в ходе нападения на Лондонском мосту возросло до семи, передает Би-би-си.

Нападение на Лондонском мосту — самое кровопролитное в Лондоне с 2005 года.

Тогда в ходе атаки на лондонское метро было убито 52 человека

Четверо французов пострадали в результате терактов в Лондоне, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Info.

"Четыре наших соотечественника получили ранения", — сказал Ле Дриан.

Он уточнил, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Полиция Лондона опубликовала в "Твиттере" призыв "Бегите, прячьтесь, звоните" к жителям тех районов города, где произошли нападения на людей.

В сообщении горожан призывают, в первую очередь, укрыться в случае возможности в безопасном месте. Если это невозможно, спрятаться и забаррикадироваться. Наконец, если это безопасно, связаться с экстренными службами.