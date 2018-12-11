ФОТО и ВИДЕО| Стрельба в Страсбурге: двое погибших, не менее 11 раненых. Подозреваемый скрылся

Позднее радио France Bleu сообщило о новых выстрелах, но подтверждения этому пока нет.

Ранее телеканал BFM сообщал об одном погибшем и девяти пострадавших, а радио France Info — о 10 пострадавших. По информации радиостанции, в больницах Страсбурга введен экстренный план, действующий в случае терактов.

Также BFM со ссылкой на источник передает, что человек, открывший стрельбу, скрылся с места преступления. При этом в городской префектуре полиции рассказали, что уже установили личность преступника. "Личность преступника идентифицирована, ведется активный поиск. Мобилизованы все службы безопасности", — отметили в префектуре. По информации правоохранительных органов, злоумышленник вел стрельбу из автоматического оружия.

Власти города попросили жителей не покидать свои дома из-за произошедшей стрельбы. Обстоятельства преступления устанавливаются. Инцидент произошел около 20:00 по местному времени на рождественском рынке — одном из самых популярных у туристов во Франции.

Кристоф Кастанер сообщил в Twitter, что находится в кризисном центре МВД, чтобы лично следить за ситуацией в Страсбурге. "Я нахожусь в кризисном центре МВД вместе с государственным секретарем [при МВД] Лораном Нуньесом, — написал он. — Наши службы безопасности и спасатели мобилизованы". Министр призвал пользователей соцсетей "не распространять слухи и следить за рекомендациями властей".

По данным BFM, Кастанер по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона направляется в Страсбург.