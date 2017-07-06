ФОТО и ВИДЕО: Сторонники президента Мадуро избили депутатов в парламенте Венесуэлы

В День независимости Венесуэлы десятки сторонников правительства и президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались на территорию парламента, который контролируется оппозицией, сообщает BBC News в среду.

Между ворвавшимися людьми и депутатами произошла потасовка, в результате чего несколько законодателей и журналистов получили травмы. По данным местных СМИ, ранены были восемь человек.

Кроме того, вооруженные палками активисты в красной одежде (цвет находящихся у власти социалистов) стали запускать петарды в садах парламента. В то же время в другой части Каракаса президент Мадуро выступал на военном параде с речью, посвященной Дню независимости.

Венесуэльская оппозиция получила большинство в парламенте в результате выборов в 2015 года, в результате чего Национальная ассамблея стала оплотом критики главы государства. Верховный суд попытался ограничить власть парламента, а президент — созвать без проведения референдума Конституционную ассамблею, которая могла бы менять основной закон страны.

Из-за этого тысячи жителей страны вышли на уличные протесты, которые длятся уже три месяца. За это время в результате столкновений сторонников и противников Мадуро погибли как минимум 90 человек, пострадали около 1,4 тыс. венесуэльцев.

Протестующие в Венесуэле требуют проведения досрочных выборов нового президента, полного восстановления прав парламента и начала процесса восстановления экономики страны. Также президента Мадуро обвиняют в игнорировании законов, в заключении под стражу политических оппонентов и в давлении на судебные органы, а также в экономических проблемах страны.