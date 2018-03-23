ФОТО и ВИДЕО: Сторонник ИГ захватил заложников в супермаркете во Франции, трое погибли

В населенном пункте Треб на юго-западе Франции вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял в заложники посетителей супермаркета. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли три человека, заложники вскоре были освобождены. Преступник уже обезврежен, сообщает Reuters со ссылкой на французское МВД.

Ранее бандит заявил, что является преданным сторонником террористической группировки "Исламское государство", сообщается в Twitter AFP. В самой группировке уже также подтвердили свою причастность к этой атаке, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По данным издания La Dépêche du Midi, инцидент произошел около 11:15 утра по местному времени (13:15 по московскому). Изначально мужчина открыл стрельбу, а затем вошел в супермаркет, где взял в заложники несколько человек.

Reuters

Источник Reuters в полиции уточнял, что всего заложников было восемь. В то же время La Dépêche du Midi передавало, что около 20 посетителям удалось покинуть магазин. Также издание сообщало, что, по некоторым данным, террорист застрелил одного продавца и одного покупателя. Кроме того, сообщалось об одном раненом полицейском.

Позднее мэр Треба Эрик Менасси сообщил, что все заложники освобождены, два человека погибли, один полицейский остается вместе с нападавшим в супермаркете. В пресс-службе МВД Франции информацию о двух убитых не подтвердили. "Я вижу, что есть сообщения о двух убитых. Я не могу подтвердить это число на данный момент", — сказал представитель пресс-службы агентству Reuters.

Менасси также рассказал, что террорист, захвативший заложников, зашел в супермаркет с криками "Аллах Акбар, я вас всех убью". В статье La Dépêche du Midi говорится, что, по данным одних источников, террорист собирался отомстить за Сирию. "Вы бомбите Сирию, вы умрете", — приводит его слова СМИ. Другие источники сообщают, что нападавший требовал освободить Салаха Абдеслама — последнего остающегося в живых участника терактов 13 ноября 2015 года в Париже.

Также издание сообщает информацию о самом нападавшем. По его данным, это выходец из Марокко примерно 30 лет. Ранее он уже попадал в поле зрения спецслужб. В частности, по информации СМИ, мужчина привлекался к ответственности за кражу и торговлю наркотиками.

Перед захватом заложников злоумышленник обстрелял полицейских в соседнем городе Каркассон, после чего за ним была начата погоня, завершившаяся в Требе.

По факту происшествия в Требе начато расследование. Сообщается, что французские правоохранители признали ЧП терактом.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал ситуацию с захватом заложников "серьезной". В момент происшествия он находился в рабочей поездке в городе Мюлоз. После сообщения о ЧП Филипп прервал встречу с местными политиками, чтобы получить информацию о происшествии и сделать заявление для СМИ.

"Информация, которую мы имеем, заставляет нас думать, что это террористический акт", — заявил политик. Он также уточнил, что жизнь раненого полицейского находится вне опасности, передает французский телеканал BFM TV.