ФОТО и ВИДЕО: Сторонник ИГ захватил заложников в супермаркете во Франции, двое погибли

В населенном пункте Треб на юго-западе Франции вооруженный мужчина взял в заложники людей в супермаркете. Бандит заявил, что является преданным сторонником террористической группировки "Исламское государство", сообщается в Twitter AFP. В результате происшествия, по предварительным данным, погибли два человека, заложники вскоре были освобождены. Преступник пока не схвачен, операция по его поимке продолжается, сообщает Reuters со ссылкой на французское МВД.

В самой группировке уже также подтвердили свою причастность к этой атаке, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Reuters

По данным издания La Dépêche du Midi, инцидент произошел около 11:15 утра по местному времени (13:15 по московскому). Изначально мужчина открыл стрельбу, а затем вошел в супермаркет, где взял в заложники несколько человек.

Источник Reuters в полиции уточнял, что всего заложников было восемь. В то же время La Dépêche du Midi передавало, что около 20 посетителям удалось покинуть магазин. Также издание сообщало, что, по некоторым данным, террорист застрелил одного продавца и одного покупателя. Кроме того, сообщалось об одном раненом полицейском.

Позднее мэр Треба Эрик Менасси сообщил, что все заложники освобождены, два человека погибли, один полицейский остается вместе с нападавшим в супермаркете. В пресс-службе МВД Франции информацию о двух убитых не подтвердили. "Я вижу, что есть сообщения о двух убитых. Я не могу подтвердить это число на данный момент", — сказал представитель пресс-службы агентству Reuters.

Менасси также рассказал, что террорист, захвативший заложников, зашел в супермаркет с криками "Аллах Акбар, я вас всех убью". В статье La Dépêche du Midi говорится, что, по данным одних источников, террорист собирался отомстить за Сирию. "Вы бомбите Сирию, вы умрете", — приводит его слова СМИ. Другие источники сообщают, что нападавший требовал освободить Салаха Абдеслама — последнего остающегося в живых участника терактов 13 ноября 2015 года в Париже.

Также издание сообщает информацию о самом нападавшем. По его данным, это выходец из Марокко примерно 30 лет. Ранее он уже попадал в поле зрения спецслужб. Перед захватом заложников злоумышленник обстрелял полицейских в соседнем городе Каркассон, после чего за ним была начата погоня, завершившаяся в Требе.

По факту происшествия в Требе начато расследование. Сообщается, что французские правоохранители признали ЧП терактом.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал ситуацию с захватом заложников "серьезной". В момент происшествия он находился в рабочей поездке в городе Мюлоз. После сообщения о ЧП Филипп прервал встречу с местными политиками, чтобы получить информацию о происшествии и сделать заявление для СМИ.

"Информация, которую мы имеем, заставляет нас думать, что это террористический акт", — заявил политик. Он также уточнил, что жизнь раненого полицейского находится вне опасности, передает французский телеканал BFM TV.

МВД Франции в Twitter призвало граждан избегать посещения районов, в которых произошли нападения.