14.04.2018, 09:18

ФОТО и ВИДЕО: США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии, выпущено более 100 ракет

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NEWSru.com
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Õhurünnakud Süürias
Õhurünnakud SüüriasFoto: Hassan Ammar, AP

По Сирии в ходе ночного удара было выпущено более сотни крылатых ракет. Российских военных об атаке предупредили французские коллеги. ПВО РФ в отражении ударов не участвовали, но, как уверяют в МО, сирийцы сбили многие ракеты своими комплексами, произведенными в СССР: С-200, "Бук", "Квадрат". В Минобороны также объявили о нанесении ударов по мирным целям — пока, впрочем, не назвав ни одной.

По данным российского военного ведомства, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 до 05:10 по Москве. В Минобороны сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух — земля". Утверждается, что большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО, которым уже десятки лет. "В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат". Данные комплексы ПВО были произведены более 30 лет назад в Советском Союзе", — цитирует сообщение министерства ТАСС.

Российские системы ПВО ни одной ракеты не сбивали, потому что удары не были направлены на защищаемые объекты: "Ни одна из выпущенных США и их союзниками крылатых ракет в зону ответственности подразделений российских ПВО, прикрывающих объекты в Тартусе и Хмеймиме, не входила".

Ранее Reuters со ссылкой на чиновника из окружения президента страны Башара Асада передавало, что по Сирии выпустили 30 ракет. Сбить удалось около десятка.

ТОП

Председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на брифинге заявил, что целью ударов были три объекта в районе Дамаска и Хомса, которые военные посчитали связанными с сирийской программой создания химического оружия. Это командный пункт, склады, а также научно-исследовательский институт.

Франция предупредила

В Пентагоне ранее заявляли, что Россию не ставили в известность о готовящейся атаке.

Однако министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, выступая в субботу утром в Елисейском дворце, заявила, что об этом позаботилась ее страна.

Как подчеркнула министр, Франция в Сирии "не ищет конфронтации и отвергает всякую логику военной эскалации". "Именно поэтому вместе с нашими союзниками мы позаботились о том, чтобы россияне были предупреждены заранее", — сказала Парли.

Приказ и обращение Трампа

Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе, когда погибли десятки мирных жителей.

Он обратился к нации со специальным обращением. Россию и Иран он назвал странами, "наиболее ответственными" за поддержку режима Асада.

"Иран и Россия, я спрашиваю вас: какая нация хочет быть связанной с массовым убийством невинных мужчин, женщин и детей? Народы мира могут быть оцениваться друзьями, которых они поддерживают. Ни одна нация не может преуспеть, поддерживая государства-изгои, жестоких тиранов и диктаторов-убийц", — сообщил президент США.

В Пентагоне после завершения ракетного обстрела сообщили, что это была разовая акция, призванная послать Асаду "сильный сигнал".

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