ФОТО и ВИДЕО: США нанесли ракетный удар по базе сирийской армии в Хомсе, где находились российские военные

США нанесли удар по военной базе на западе Сирии в ответ на химическую атаку в Идлибе, передает в четверг агентство Associated Press. На авиабазе находились российские военные, которые не пострадали.

По данным американских властей, около 60 "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по аэродрому в провинции Хомс. В сообщении отмечается, что, по информации США, именно с него взлетали самолеты сирийских ВВС, использовавшиеся для применения химического оружия.

Отмечается, что это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность

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Ранее зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что Россия получает прямые сигналы о подготовке США военной операции против Сирии в связи с последними событиями в Идлибе.

Президент США заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучивали жесткие предупреждения сирийскому правительству.

На базе были российские военные

США предупредили Россию о готовящемся ракетном ударе по базе сирийской правительственной армии в Хомсе, сообщает в четверг Пентагон, передает CBS News.

"Российские силы были уведомлены об ударе по установленному каналу по деконфликтации (предупреждении инцидентов — ИФ)", — заявил официальный представитель военного ведомства Джефф Дэвис. По его словам, "американские военные планировщики предприняли меры предосторожности с тем, чтобы свести к минимуму риск для российского и сирийского военного персонала на аэродроме".

При этом, согласно информации CNN, во время атаки на базе находился российский военный персонал.

В результате ракетного удара США по авиабазе сирийских ВВС российские граждане не пострадали, сообщил "Интерфаксу" в пятницу со ссылкой на собственные источники депутат Госдумы, первый зампред организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин.

"Пострадавших среди россиян в результате удара США по авиабазе "Шайрат" нет", — сказал Саблин.

Согласно заявлению Пентагона, целью аваиудара стал аэродром Шайрат. 59 "Томагавков" были выпущены по самолетам, складам с горючим и боеприпасами, а также системам противовоздушной обороны и радарам.

В Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе в Сирии, по которой был нанесен удар ВС США, но заявляют, что сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных.

"Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы", — сказал "Интерфаксу" представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По его словам, "мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания".

При этом представитель Пентагона уточнил, что российскую сторону уведомили о готовящейся атаке за два часа до начала ударов.

В Пентагоне не знают, были ли российские военнослужащие на авиабазе в Сирии, по которой был нанесен удар ВС США, но заявляют, что сделали все возможное, чтобы избежать жертв среди российских и сирийских военных.

"Я этого не знаю. Я знаю, что персонал использовал эту базу. Мы говорили с русскими, мы уведомили их, чтобы они убрали оттуда свои силы", — сказал "Интерфаксу" представитель Пентагона Эрик Пэхон.

По его словам, "мы специально выбрали время и день, когда маловероятно, что люди находятся внутри этого здания".

При этом представитель Пентагона уточнил, что российскую сторону уведомили о готовящейся атаке за два часа до начала ударов.

США обвинили в пособничестве террористам

Губернатор сирийской провинции Хомс Талал Барази заявил журналистам, что нанесенный США ракетный удар по авиабазе играет на руку террористам в Сирии.

Он отметил, что этот удар "служит целям вооруженных террористических группировок".

Чиновник сказал, что авиабаза использовалась для борьбы с террористической группировкой ИГ. По его словам, серьезных человеческих жертв нет, но базе нанесен материальный ущерб.

В результате ракетного удара США по сирийской авиабазе есть погибшие и раненые, пишет агентство Associated Press со ссылкой на губернатора провинции Хомс Талала Барази.

Он не сообщил точное количество погибших и пострадавших, отмечается агентство.

По словам губернатора, огонь велся по воздушной базе Хомса более часа.

Барази сообщил, что в настоящий момент осуществляется эвакуация и перевозка пострадавших в результате ракетного удара.

"Он назвал воздушную базу, которая находится в 45 км от города Хомс, "опорной базой" в рамках борьбы Сирии с терроризмом", — подчеркивается в сообщении.

Химическая атака в Идлибе

Ранее на этой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. Позже в Минздраве Турции сообщили, что экспертиза жертв химической атаки выявила отравление нервно-паралитическим газом зарин.

Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку на президента страны Башара Асада и заявил, что это стало следствием неверных решений прежней администрации США.

В Дамаске обвинения в атаке отвергли. В Минобороны РФ, в свою очередь заявили, что сирийская авиация нанесла удар в районе Хан-Шейхун по складу боеприпасов террористов, где находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами.