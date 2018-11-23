ФОТО и ВИДЕО: Скотленд-Ярд показал новые кадры с Петровым и Бошировым в Солсбери и флакон из-под "новичка"

Скотленд-Ярд утверждает, что видео сделаны 4 марта 2018 года — в день покушения на Скрипалей. Первое видео записано в 11:48 по местному времени; на нем мужчины проходят через турникеты железнодорожного вокзала. На втором видео, снятом в 11:58, они идут мимо автозаправки на улице Уилтон, проходящей недалеко от дома Сергея Скрипаля. Третье видео сделано в 13:00 и показывает их на улице Фишертон за несколько часов до отъезда из Солсбери.

Скотленд-Ярд также опубликовал фотографии флакона, в котором, как предполагается, находилось отравляющее вещество ”Новичок”.