23.11.2018, 15:30

ФОТО и ВИДЕО: Скотленд-Ярд показал новые кадры с Петровым и Бошировым в Солсбери и флакон из-под "новичка"

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rus.delfi.ee
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Скотленд-Ярд опубликовал три новых видеозаписи, касающиеся отравления Скрипалей. Видео сделаны камерами наблюдения в Солсбери. На них сняты мужчины, похожие на подозреваемых в отравлении Александра Петрова и Руслана Боширова, сообщает "Медуза".

Скотленд-Ярд утверждает, что видео сделаны 4 марта 2018 года — в день покушения на Скрипалей. Первое видео записано в 11:48 по местному времени; на нем мужчины проходят через турникеты железнодорожного вокзала. На втором видео, снятом в 11:58, они идут мимо автозаправки на улице Уилтон, проходящей недалеко от дома Сергея Скрипаля. Третье видео сделано в 13:00 и показывает их на улице Фишертон за несколько часов до отъезда из Солсбери.

Скотленд-Ярд также опубликовал фотографии флакона, в котором, как предполагается, находилось отравляющее вещество ”Новичок”.

В начале сентября Великобритания назвала подозреваемыми в отравлении Скрипалей двух сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. Президент России Владимир Путин заявил, что это гражданские лица, и предложил им пообщаться с журналистами. На следующий день Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT; они отвергли обвинения в отравлении Скрипалей и сказали, что ездили в Солсбери как туристы.

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