08.09.2018, 18:00

ФОТО и ВИДЕО | Шторм в Крыму: пропавшие туристы, терпящие бедствие моряки, ЧП на Крымском мосту

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NEWSru.com
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Hommikune Sõrve poolsaar
Фото иллюстративноеFoto: Ilmar Saabas

В Крыму не утихает стихия, на всей территории полуострова до 9 сентября действует штормовое предупреждение, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр. Ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалистый ветер 17-22 м/с.

Причиной непогоды стал малоподвижный циклон, возникший над севером Черного моря. "Он продолжит кружить над полуостровом до начала следующей недели, обеспечивая неустойчивую погоду с дождями и грозами", — сообщили синоптики. С 6 по 7 сентября в Ялте выпало две месячных нормы осадков, в Феодосии — почти три.

В субботу ожидается усиление северо-восточного ветра в восточной части Крымского полуострова (Феодосия, Судак Керчь) до 22-27 м/с. "Это очень сильный ветер", — сказала ТАСС дежурный синоптик Крымского гидрометцентра.

Администрация Сочи разослала предупреждение о пятибалльном шторме в районе города, до конца дня на территории курорта прогнозируются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром с порывами до 20-25 м/с. Также возможны сели в горных районах, может подняться вода в реках.

Специалисты краснодарского гидрометцентра уточняют прогноз на ближайшие дни, экстренное предупреждение может быть продлено на 10-11 сентября.

Вопреки предупреждениям, некоторые туристы испытывают судьбу и купаются в шторм.

В Крыму в Черное море унесло молодую пару из Кирова. По словам осведомленного источника "Интерфакса", отдыхающие, скорее всего, утонули. "Надежд на то, что они спасены, нет. Скорее всего, они утонули. Там скалистый берег и неимоверные волны", — сказал собеседник агентства.

По данным очевидцев, туристы были нетрезвыми. Министерство по чрезвычайным ситуациям Крыма уточнило, что инцидент произошел в поселке городского типа Новый Свет, в районе Царского пляжа.

"Учитывая сложные штормовые условия в зоне происшествия (волны до 4 метров, сильный ливень, шквалистый ветер, каменистый скальный рельеф у берега и наступление темного времени суток) проводить поисковые работы на воде было невозможно. Спасатели тщательно обследовали прибрежную зону, оповестили все проходящие суда. Однако, к сожалению, пострадавшие не обнаружены. Работы будут продолжены", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Из-за шторма в Керченском проливе приостановлено движение паромов между Крымом и Кубанью. В Судаке всю ночь не мог пришвартоваться прогулочный двухпалубный теплоход, следовавший из Ялты с 152 пассажирами на борту. Волнение моря в это время составляло пять баллов, шел дождь.

Судно было вынуждено стать на якорь в бухте поселка городского типа Новый Свет. "Учитывая высоту волн 3-4 метра, выход в море плавсредств для буксировки был невозможен", — сообщила пресс-служба МЧС Крыма. Сигнал SOS не подавался. К утру под пристальным вниманием экстренных служб теплоход сумел причалить в Судаке. Никто не пострадал.

Рано утром в субботу, 8 сентября, в Керченском проливе сильный ветер сорвал с якоря плавучий кран, и он врезался в опору Крымского моста, сообщает РБК со ссылкой на инфоцентр Крымского моста.

Экипаж крана пытался взять судно под контроль и остановить его движение, однако его прибило к опоре на участке между островом Тузла и фарватером. Стрела плавучего крана повредила одну из мачт освещения, также были погнуты несколько метров барьерного ограждения моста.

Движение по левой полосе трассы на участке, где кран врезался в мост, в направлении Керчи, временно ограничено для устранения повреждений, сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе оператора моста — ФКУ "Упрдор "Тамань".

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По предварительной оценке, на замену мачты освещения и барьерного ограждения необходимо 6-8 часов. Из-за сильного ветра в Керченском проливе на транспортном переходе действует ограничение скорости до 40 км/ч. Примерно в 8:30 буксиру удалось подцепить плавкран и оттащить его от мостового сооружения. Сейчас кран находится на безопасном расстоянии от моста.

Во время ЧП в Керченском проливе дул крепкий восточный ветер силой в 27-28 узлов (14 м/с), что соответствует семи баллам по шкале Бофорта. В открытом море при таких погодных условиях высота волн могла достигать 4 метров.

Одновременно с этим в акватории Керченского залива в сложные погодные условия попал буксир "Шторм" (по другим данным, "Шквал") с семью членами экипажа. Судно, у которого вышло из строя рулевое устройство, заливало водой, в связи с чем экипаж подал сигнал SOS и перебрался на спасательный плот, который дрейфовал по штормящему проливу у берегов Крыма.

К поисково-спасательной операции были подключены два буксира — "Меркурий" и "Анапа", поиски моряков осложнялись сильным дождем и ветром. Спустя несколько часов их удалось поднять на борт сухогруза "Сарыч". При этом судно не может войти в порт из-за непогоды, сообщил ТАСС генеральный директор госпредприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

"Экипаж с буксира сможет сойти на берег, когда успокоится погода. Сейчас в Керченском проливе ветер 30 м/с", — уточнил он. Буксир, откуда эвакуировалась команда, не затонул и стоит на якоре рядом с мысом Такиль у побережья Керчи. "С судном все в порядке. Как только позволит погода, экипаж вернется на судно. Буксир принадлежит частной компании из Керчи", — добавил Волков.

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