ФОТО и ВИДЕО | Шторм в Крыму: пропавшие туристы, терпящие бедствие моряки, ЧП на Крымском мосту

Стихия в Широкой балке. Речка вышла из берегов и проложила новое русло, захватив с собой автобус... #последождя #сентябрь #lelenagосень18 #шторм #море #sea #осень #стихия #широкая_балка #широкаябалка #afterrain #леснаягавань