ФОТО и ВИДЕО: Ригу затопило из-за рекордного количества осадков

Дождь, начавшийся в Риге утром в понедельник, 18 сентября, к середине рабочего дня достиг такой интенсивности, что побил столичный рекорд этого года.

Количество осадков в Риге превысило 20 миллиметров. Предыдущий статус был закреплен за дождем, разразившимся 2 сентября (21,5 мм), но сегодняшний может превысить этот показатель более чем вдвое. Синоптики прогнозируют до 45 мм осадков.

Как сообщает LETA, к вечеру ситуация может ухудшиться из-за ветра, который может достигнуть отметки в 22 метра в секунду, что по шкале Бофорта соответствует силе бури.

Из-за ливня в Риге общественный транспорт задерживается на период до 50 минут, подтвердили в муниципальном предприятии Rīgas satiksme. Пассажиров просят считаться с этим.

На данный момент в столице Латвии задействовано семь откачивающих воду машин, в том числе в Болдерае, Чиекуркалнсе, на проспекте Виестура, Ганибу дамбис. В ближайшее время к ним присоединятся еще две спецмашины.

Ganību dambī slīkoņi. Labāk tur nerādīties. pic.twitter.com/GjMqlXn6ht— īstais Koba Jass (@KobaJashi90) September 18, 2017