ФОТО и ВИДЕО: Революция не состоялась: в России прошли массовые задержания

В воскресенье, 5 ноября, на Манежной площади в Москве и в районе Смольного в Санкт-Петербурге были введены повышенные меры безопасности. Именно на этот день сторонники признанного в России экстремистским движения "Артподготовка" готовили свои акции во многих городах. Его лидер Вячеслав Мальцев говорил, что 5 ноября в стране случится революция.

В районе Манежной площади в Москве полиция выборочно досматривает прохожих, проверяя вещи и документы, сообщил около полудня корреспондент "Эха Москвы". В основном останавливают молодых людей. На Манежной работают Росгвардия и ОМОН, сообщает радиостанция.



Впоследствии корреспондента "Эха" задержали и посадили в автозак. По данным "ОВД-Инфо", к часу дня в Москве уже были задержаны 82 человека.

На трансляции "Нейромир-ТВ" были кадры с Тверского бульвара, где двое человек лежали на земле лицом вниз. Рядом с ними стояли несколько сотрудников ОМОНа.

Около 14:00 источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в Москве задержаны более 200 человек, собравшихся на несанкционированную акцию на Манежной площади. У задержанных при досмотре изымается оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства.

Как отметил собеседник агентства, "это говорит о том, что люди пришли не просто так, а готовились оказать сопротивление силам правопорядка". После досмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности.

При этом полиция перекрыла весь периметр Манежной площади, частично ограничен вход и выход из метро "Охотный ряд" и "Площадь революции". Кроме того, в связи с репетицией торжественного марша в честь 76-й годовщины парада 1941 года закрыта для входа Красная площадь, вход возможен только по пригласительным билетам.

Ментов много. Объявили о контр-террористической операции, всех обыскивают. pic.twitter.com/cneEnFjx59

— Арсений Веснин (@ars_ves) 5 ноября 2017 г.

Еще четырех человек задержали в Красноярске, сообщил портал "ОВД-Инфо".

Тем временем у Смольного в воскресенье собрались усиленные наряды ОМОНа, пишет интернет-газета "Фонтанка". Возле здания городской администрации также дежурят несколько автозаков — сотрудники правоохранительных органов готовятся пресекать беспорядки.

По данным журналиста "Эха Москвы" Арсения Веснина, в Петербурге объявлена контртеррористическая операция.

На площади Пролетарской диктатуры у Смольного полицейские задержали мужчину с "набором революционера", отмечает "Фонтанка". У него нашли респиратор, маску, аптечку, петарды, газовый баллончик и нож.

Еще одного человека в Петербурге задержали, по словам Веснина, "чисто за внешний вид". У него нашли противогаз, задержанный потребовал составить протокол досмотра.

Мужик требует протокол досмотра составлять. У него противогаз нашли. ОМОН мешает СМИ снимать. pic.twitter.com/hvydR9NRRR

— Арсений Веснин (@ars_ves) 5 ноября 2017 г.

Напомним, что на протяжении последних дней проходили задержания участников "Артподготовки", а также обыски по адресам, вскрывшимся в результате допросов задержанных. Ранее лидер "Артподготовки" Вячеслав Мальцев неоднократно заявлял, что 5 ноября в России должна произойти революция.

Сам Мальцев в настоящее время находится за границей. В июле 2017 года в отношении Мальцева было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к совершению экстремистской деятельности"). Опасаясь возможного ареста, он покинул территорию РФ.

10 октября Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест оппозиционера. 31 октября Мосгорсуд признал это решение законным. Также в октябре Красноярский краевой суд признал движение "Артподготовка" экстремистским.