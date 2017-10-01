ФОТО И ВИДЕО: Референдум о независимости Каталонии — сотни пострадавших, есть погибшие

Сегодня в Каталонии проходит референдум об отделении от Испании. Мэр Барселоны сообщила о 460 пострадавших, есть и погибшие.

Gazeta.ru пишет, что в Барселоне полицейские проводят расследование по факту гибели трех человек в одном из зданий. Об этом сообщается в твиттере полиции Каталонии.

”Мы расследуем смерть трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона)”, — говорится в сообщении.

Подробности произошедшего не приводятся.

Более 460 человек пострадали при столкновениях с полицейскими в день проведения референдума о независимости в Каталонии. Об этом заявила мэр Барселоны Ада Колау.

”Более 460 человек пострадали в Каталонии к настоящему моменту. Как мэр Барселоны я требую от полиции немедленно прекратить действия в отношении беззащитного населения”, — написала Колау в своем твиттере.



Ранее сообщалось о 337 пострадавших.

При этом власти Каталонии отмечают высокую явку на голосование, несмотря на столкновения.

En el instituto Pau Claris, ahora. Mi hermana llora y yo con ella desde Madrid. pic.twitter.com/USE5FHkPxA— Luz Sanchis (@LuzSanchis) 1 октября 2017 г.

Moment en que sóc colpejat per l’esquena i al cap. Mentre gravava #CatalanReferendum pic.twitter.com/UIkdXfTwuK— XabiBarrena (@XabiBarrena) 1 октября 2017 г.

Ранее сообщалось, что полиция в Каталонии стреляет резиновыми пулями по голосующим на референдуме.

Кроме того, пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов, сообщает El Pais со ссылкой на МВД Испании. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 13.00 по местному времени. Сообщается, что полицейские получили травмы в ходе препятствования голосованию на избирательных участках. По данным МВД, у всех пострадавших зафиксированы повреждения ”легкого характера”.

Утром lenta.ru писала о том, что сотрудники полиции Испании начали освобождать от голосующих школы и другие помещения, на которых проходит голосование по вопросу отделения Каталонии от Испании.

Firefighters protecting people against occupation Spanish forces pic.twitter.com/wpY6QJnkQ4

— Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 1 октября 2017 г.

Одновременно с этим полиция изымает урны для голосования, передает ”Интерфакс”.

Референдум об отделении Каталонии от Испании начался утром в воскресенье, 1 октября. Часть из 2300 участков остались закрытыми — их заблокировала полиция. За час до начала голосования власти заявили, что проголосовать можно на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.



В бюллетенях для голосования только один вопрос: ”Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?” и два варианта ответа, да или нет.

Ранее власти региона заявляли, что если большинство проголосовавших выскажутся за независимость, то правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов.

В свою очередь Мадрид отказывается принять факт проведения референдума и всячески препятствует голосованию.