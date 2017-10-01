ФОТО И ВИДЕО: Референдум о независимости Каталонии — количество пострадавших исчисляется сотнями

Сегодня в Каталонии проходит референдум об отделении от Испании. Власти Каталонии сообщили о 337 пострадавших.

Gazeta.ru пишет, что представитель правительства Каталонии Жорди Турулл заявил, что число пострадавших в результате столкновений с полицией в ходе референдума возросло до 337 человек. Об этом сообщается в твиттере правительства Каталонии.

”Пострадали 337 человек. Мы требуем, чтобы люди, получившие ранения, подали жалобу в полицию Каталонии”, — говорится в сообщении.

En el instituto Pau Claris, ahora. Mi hermana llora y yo con ella desde Madrid. pic.twitter.com/USE5FHkPxA— Luz Sanchis (@LuzSanchis) 1 октября 2017 г.

Ранее сообщалось, что полиция в Каталонии стреляет резиновыми пулями по голосующим на референдуме.

Кроме того, пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов, сообщает El Pais со ссылкой на МВД Испании. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 13.00 по местному времени. Сообщается, что полицейские получили травмы в ходе препятствования голосованию на избирательных участках. По данным МВД, у всех пострадавших зафиксированы повреждения ”легкого характера”.

Утром lenta.ru писала о том, что сотрудники полиции Испании начали освобождать от голосующих школы и другие помещения, на которых проходит голосование по вопросу отделения Каталонии от Испании.

Firefighters protecting people against occupation Spanish forces pic.twitter.com/wpY6QJnkQ4

— Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 1 октября 2017 г.

Одновременно с этим полиция изымает урны для голосования, передает ”Интерфакс”.

Референдум об отделении Каталонии от Испании начался утром в воскресенье, 1 октября. Часть из 2300 участков остались закрытыми — их заблокировала полиция. За час до начала голосования власти заявили, что проголосовать можно на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.



В бюллетенях для голосования только один вопрос: ”Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?” и два варианта ответа, да или нет.

Ранее власти региона заявляли, что если большинство проголосовавших выскажутся за независимость, то правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов.

В свою очередь Мадрид отказывается принять факт проведения референдума и всячески препятствует голосованию.