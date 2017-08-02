ФОТО и ВИДЕО: Пьяный десантник в День ВДВ напал на корреспондента НТВ в прямом эфире

Корреспондента НТВ, освещавшего празднование в столице Дня ВДВ, пьяный хулиган из компании десантников атаковал в прямом эфире, сообщает NEWSru.com со ссылкой на телеканал.

Журналист Никита Развозжаев вел репортаж для программы "Чрезвычайное происшествие" из Парка Горького, где 2 августа традиционно собираются десантники для празднования Дня ВДВ. На видео можно увидеть, что репортер едва успевает сказать, что ВДВ называют элитными войсками, как к нему подходит пьяный, выглядящий представителем этих "элитных" войск, и бьет его кулаком по лицу, сдобрив свою атаку хорошей порцией мата. Репортаж был прерван.

Журналист и продюсер Дмитрий Борисов сообщил в Twitter, что "героя" уже задержали, а корреспондент в порядке. Эту информацию подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Хулигана доставили в ОМВД для дальнейшего разбирательства. В столичной полиции подчеркнули, что нападавший не имеет никакого отношения к ВДВ.

Ранее 2 августа телеканал РЕН ТВ рассказал, что в магазине на Рязанском проспекте пьяные десантники устроили драку за бутылку водки. Дрались они с охранниками и победили, в качестве трофея забрав водку и виски. Дело в том, что сегодня в столице ограничена продажа алкоголя.

В День ВДВ в московских парках проходят массовые гулянья настоящих и бывших служащих десантных войск РФ. Празднующие, как правило, купаются в фонтанах и пьют алкоголь. Репортер НТВ, можно сказать, отделался легким испугом по сравнению с москвичкой, которая год назад подверглась нападению "бойца элитных войск". Хулиган атаковал женщину, гулявшую в одном из парков с тремя маленькими детьми, и травмировал новорожденного ребенка, лежавшего в коляске, опрокинув ее. Малышку доставили в больницу, предварительный диагноз — "сотрясение мозга".