ФОТО И ВИДЕО: Против участников протестов в Москве применили силу, задержано более 200 человек

Правоохранительные органы Москвы приняли жесткие меры против участников несанкционированной акции протеста, организованной главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, передает "Спектр".

По данным полиции, в Москве 7-8 тысяч участников акции протеста.

На Пушкинской площади в Москве полицеские дубинками били протестующих, не давая им пройти на площадь и устроить там митинг.

Сам Алексей Навальный также был задержан на акции протеста.

По информации ОВД-Инфо, всего за время проведения акции протестов в столице, которая началась в 14:00, задержаны были более 130 человек.

Антикоррупционные акции протеста посвящены опубликованному 2 марта расследованию, в котором ФБК рассказал о находящихся в России и за границей нескольких поместьях, которые, по их сведениям, принадлежат премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Arrests grtting more and more violent on the edges of now-cleared Pushkin Square: pic.twitter.com/uZrVHNqcGn— Howard Amos (@howardamos) March 26, 2017

No let up in the sporadic, one-by-one arrests on Pushkin Square: pic.twitter.com/W9fDO1cHNG— Howard Amos (@howardamos) March 26, 2017

Crowd chanting "Russia without Putin!" & "We are the power here!". Police telling crowd they are disturbing public order & breaking the law. pic.twitter.com/evm6WJbaJ7

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 26, 2017

Число задержанных в ходе несанкционированной акции в центре Москвы превысило 200 человек, передает gazeta.ru со ссылкой на ТАСС.

”Число задержанных превысило 200 человек, точных данных нет. Большое количество людей еще находятся в автобусах и доставляются в различные ОВД”, — сообщил источник.