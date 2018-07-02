02.07.2018, 20:54

ФОТО И ВИДЕО: Пропавших в пещере в Тайланде игроков футбольной команды нашли живыми в результате десятидневных поисков

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rus.delfi.ee
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Thailand Cave Search
Thailand Cave SearchFoto: Tham Luang Rescue Operation Center, AP

Операция по их спасению продолжалась на протяжении 10 дней на севере Тайланда, сообщает tvzvezda.ru со ссылкой на Sky News.

В Тайланде спасли 12 игроков юношеской сборной команды по футболу и их тренера. Об этом сообщил Sky News.

Операция по их спасению из пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда длилась 10 дней.

Игроки местной юниорской футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет вместе со своим тренером зашли в пещеру 23 июня, но не смогли оттуда выбраться из-за сильного ливня, который затопил выходы.

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