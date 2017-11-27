ФОТО И ВИДЕО: Принц Гарри обручился с актрисой-мулаткой

Британский принц Гарри обручился с американской актрисой и фотомоделью Меган Маркл. Об этом говорится в заявлении вестминстерской резиденции членов королевской семьи Кларенс-хаус, оно опубликовано в Twitter в понедельник, 27 ноября.

Как говорится в сообщении, свадьба состоится весной 2018 года. Подробности сообщат позже.

В Кларенс-хаус указали, что пара обручилась в Лондоне в ноябре. Жить они будут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.

Родители невесты дали согласие на брак и пожелали молодым счастья.

В конце октября сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл оказались дальними родственниками.

О романе Маркл с принцем, который занимает пятое место в очередности наследования британского престола, стало известно в конце октября 2016 года. Происхождение актрисы (мать — чернокожая, отец — белый) раскритиковали в интернете и бульварной прессе. В ответ Кенсингтонский дворец заявил, что СМИ ”переступили черту”.