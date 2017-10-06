ФОТО и ВИДЕО: При взрыве в жилом доме в Латвии погибли пять человек

В частном доме в дачном поселке под Саукрасты в Латвии произошел взрыв, погибло пять человек, сообщает представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Первый взрыв в частном доме дачном кооперативе VEF-Biķernieki произошел в 20.32. Здание частично обрушилось, начался крупный пожар, затем произошло еще несколько взрывов.

Ночью под обломками нашли тела пятерых погибших. Обследования здания продолжаются.

Так как был опасения по поводу того, что в доме могут находиться взрывоопасные предметы, на место происшествия прибыли сотрудники Национальных вооруженных сил и эксперты Государственной полиции. Из неофициальных источников прозвучала информация, что в доме хранилась пиротехника. В полиции подчеркивают, что пока неизвестно, прогремел ли взрыв из-за пиротехники.

Эксперты должны установить обстоятельства взрыва, собрать вещественные доказательства, опросить очевидцев.

Из-за масштабного пожара до 6 часов утра было полностью блокировано движение транспорта по дороге Саукрасты-Рагана, уточняют в пресс-службе ГПСС.

Šorīt ugunsdzēsēji glābēji pabeidza glābšanas darbus Saulkrastu novadā, kur vakardien bija sagruvusi māja un bojāgājuši pieci cilvēki. pic.twitter.com/TdLqhdo3IO — VUGD (@ugunsdzeseji) October 6, 2017





Aculiecinieka video no ugunsgrēka vietas! Mūsu rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka ēkā atradušies pirotehnikas krājumi. pic.twitter.com/hvuhkuifSJ — LTV Panorama (@ltvpanorama) October 6, 2017



