06.10.2017, 09:43

ФОТО и ВИДЕО: При взрыве в жилом доме в Латвии погибли пять человек

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rus.DELFI.lv
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ФОТО и ВИДЕО: При взрыве в жилом доме в Латвии погибли пять человек
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В частном доме в дачном поселке под Саукрасты в Латвии произошел взрыв, погибло пять человек, сообщает представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Первый взрыв в частном доме дачном кооперативе VEF-Biķernieki произошел в 20.32. Здание частично обрушилось, начался крупный пожар, затем произошло еще несколько взрывов.

Ночью под обломками нашли тела пятерых погибших. Обследования здания продолжаются.

Так как был опасения по поводу того, что в доме могут находиться взрывоопасные предметы, на место происшествия прибыли сотрудники Национальных вооруженных сил и эксперты Государственной полиции. Из неофициальных источников прозвучала информация, что в доме хранилась пиротехника. В полиции подчеркивают, что пока неизвестно, прогремел ли взрыв из-за пиротехники.

Эксперты должны установить обстоятельства взрыва, собрать вещественные доказательства, опросить очевидцев.

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Из-за масштабного пожара до 6 часов утра было полностью блокировано движение транспорта по дороге Саукрасты-Рагана, уточняют в пресс-службе ГПСС.



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