ФОТО И ВИДЕО: При взрыве на концерте в Манчестере погибли минимум 19 человек, несколько десятков пострадали

В результате взрыва на концерте Арианы Гранде в Манчестере погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на анонимных представителей правоохранительных органов.

Пострадали, по данным телеканала, несколько сотен человек.

Других подтверждений этой информации нет. Полиция сообщала о погибших и раненых, не уточняя их количество, передает Meduza.

По словам очевидцев, вечером 22 мая на манчестерском стадионе Manchester Arena после концерта Арианы Гранде произошел взрыв. Полиция сообщила, что в результате случившегося погибли и пострадали люди. Версий случившегося пока нет.

На месте происшествия работает подразделение, занимающееся обезвреживанием взрывных устройств.

Полиция Манчестера сообщила, что в результате взрыва в концертном зале в центре города погибли по меньшей мере 19 человек и еще 50 получили ранения.

Полиция рассматривает произошедшее как террористический акт.

После служба скорой помощи уточнила, что число раненых в результате этого инцидента составило 59 человек, передает Би-би-си.

Одни сообщают, что слышали два громких хлопка. Другие очевидцы рассказывают об одном резком звуке.

Сотрудники скорой помощи рассказали корреспонденту Би-би-си, что у пострадавших были "ранения как от шрапнели".

Один из очевидцев, бывший на концерте, рассказал, что взрыв произошел сразу после того, как певица закончила программу и зрители направились к выходу.

Другой посетитель концерта сказал Би-би-си, что видел, как после взрыва на полу оставались лежать от 20 до 30 человек.

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