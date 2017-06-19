ФОТО И ВИДЕО: Пожар в 24-этажной высотке в Лондоне унес жизни 79 человек

Лондонская полиция считает погибшими в результате пожара в лондонском многоэтажном доме Гренфелл-тауэр по меньшей мере 79 человек. Речь идет как о тех, чьи тела уже обнаружены, так и о тех, чьи останки найти пока не удалось.

В полиции уточнили, что за последнее время удалось обнаружить еще пять тел людей, числившихся пропавшими без вести.

Следователи убеждены, что данные о погибших еще изменятся, но сомневаются, что значительно. По их словам, операцию по извлечению тел из сгоревшего здания вряд ли удастся завершить меньше чем за несколько недель.

Пожар в 24-этажном здании Гренфелл-тауэр в районе Северный Кенсингтон начался в ночь на среду. По данным властей, к началу возгорания в здании могли находиться до 600 человек.

С огнем боролись около 200 пожарных, на место прибыло 40 пожарных машин.

Здание Гренфелл-тауэр было построено в 1978 году, в нем около 200 квартир. Спасшиеся жильцы говорят, что в доме не работала пожарная сигнализация. Также отмечается, что в британских высотках не устанавливаются системы для тушения пожаров.

Причина возгорания остается неустановленной. Среди версий, появившихся в СМИ — дефект электропроводки, взрыв газа и возгорание холодильника в одной из квартир. Ряд экспертов считает, что пожар могла усугубить обшивка здания, в которой содержится цинк.