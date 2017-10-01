ФОТО И ВИДЕО: Полиция начала силой выводить голосующих с участков в Каталонии

Сотрудники полиции Испании начали освобождать от голосующих школы и другие помещения, на которых проходит голосование по вопросу отделения Каталонии от Испании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на испанский портал Nacio Digital.

Журналисты сообщают о том, что сотрудники полиции силой выводят по одному митингующих, которые отказываются освобождать занимаемый ими колледж Джауме Бальмес в Барселоне. В общей сложности из колледжа полиция вывела порядка 30 человек.



Firefighters protecting people against occupation Spanish forces pic.twitter.com/wpY6QJnkQ4

— Help Catalonia (@CataloniaHelp2) 1 октября 2017 г.

Силы правопорядка выводят граждан из колледжа для исполнения указа, согласно которому все учебные заведения и общественные здания, обозначенные правительством Каталонии как места для проведения голосования, должны быть закрыты.



Одновременно с этим полиция изымает урны для голосования, передает ”Интерфакс”.



Референдум об отделении Каталонии от Испании начался в 10 часов по московскому времени в воскресенье, 1 октября. Часть из 2300 участков остались закрытыми — их блокирует полиция. За час до начала голосования власти заявили, что проголосовать можно на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности. Голосование продлится до 20:00 по местному времени.



В бюллетенях для голосования только один вопрос: ”Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?” и два варианта ответа, да или нет.

Ранее власти региона заявляли, что если большинство проголосовавших выскажутся за независимость, то правительство Каталонии объявит о независимости в течение 48 часов.

В свою очередь Мадрид отказывается принять факт проведения референдума и всячески препятствует голосованию.