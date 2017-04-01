ФОТО и ВИДЕО: Под селевым потоком в Колумбии могут быть погребены сотни людей

На юго-западе Колумбии масштабные наводнения вызвали селевой поток. По данным на вечер субботы, погибли более 90 человек, однако местные власти заявляют, что стихия могла унести жизни сотен людей.

Стихия накрыла район в городе Мокоа на юго-западе страны. Сель вызвали проливные дожди, из-за которых протекающая по городу река вышла из берегов.

Yahoo со ссылкой на AFP передает, что жертвами стихии стали 93 человека, еще минимум 120 пострадали. Такие данные приводит представитель полиции полковник Омар Бонилла. Красный Крест получасом ранее сообщал о 23 жертвах.

Губернатор департамента Путумайо Соррел Арока в комментарии W Radio назвал произошедшее "беспрецедентной трагедией". Он заявил, что властям не удалось установить местонахождение "сотен семей". По его словам, селем накрывало "целые кварталы".

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы.

Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос анонсировал визит в Мокоа, столицу Путумайо, и обещал проследить за ходом спасательной операции и тем, чтобы "никто из нуждающихся не остался без внимания".