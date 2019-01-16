ФОТО И ВИДЕО: От искры — до взрыва. Что известно о ЧП в Кингисеппе к настоящему моменту?

”Ремонтировали шнек — стержень с винтовой поверхностью, как в мясорубке, — добавил гендиректор. — Нарушили технику безопасности. Пострадавших от прямого хлопка нет. У четверых рабочих — резаные раны от разлетевшихся осколков стекол. Травмы легкие”.

По словам Емельянова, разрушено второстепенное здание. От двух производственных цехов оно находилось в пятидесяти и ста метрах.

”Горючих и взрывоопасных материалов на заводе много. Каким образом они сдетонировали, сейчас сказать не могу. Во время происшествия находился в Петербурге, еду в Кингисепп”.

Источник: www.fontanka.ru

Что с пострадавшими?

Пострадали пять человек. Один в больнице — травмы не тяжелые. По счастливой случайности взрыв произошел во время обеденного перерыва — почти вся смена, а это 72 человека, покинули рабочие места. Предварительно, причиной ЧП стало нарушение техники безопасности при работе с электроинструментом — взрыв могла спровоцировать искра. Сейчас идет разбор завалов — обрушилась кровля на площади 400 квадратных метров. На месте работают сотрудники МЧС и следователи, возбуждено уголовное дело.

Источник: www.rtr.spb.ru

Двум пострадавшим при взрыве на заводе в Кингисеппе необходимо дополнительное обследование. Как минимум, два-три дня получившие осколочные раны проведут в больнице.

Главный врач Кингисеппской межрайонной больницы имени П.Н. Прохорова Зинаида Корончевская рассказала 78.ru о состоянии пострадавших при взрыве на заводе ”Полипласт Северо-Запад”.

Поступивших в приёмное отделение было пять человек, все они легко ранены. Три человека уже отправлены на амбулаторное лечение, им проведена первичная хирургическая обработка ран. Двое оставлены под наблюдением, потому что они получили осколочные раны кирпичом и стеклом, нам необходимо понаблюдать за ними, провести дополнительное обследование. В ближайшие два-три дня они будут выписаны домой на долечивание, — отметила главврач больницы.

По её словам, информация о происшествии поступила по линии ”112” в 11:28. Уже в 11:30 на место выехали четыре машины скорой помощи. Первая машина привезла одного пострадавшего, а вторая ”скорая” — всех остальных.

Источник: 78.ru

Угроза жизни и экологии?

Есть ли угроза жизни людей и экологии после взрыва под Кингисеппом Ленинградской области?

Глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что взрыв на заводе под Кингисеппом Ленинградской области не несет угрозу для города и окружающих населенных пунктов. По его словам, никакой экологической угрозы для населенных пунктов технологический взрыв не несет, при нынешнем слабом ветре все осталось в радиусе 1-3 километров от завода.

— По имеющейся информации, никакой экологической угрозы для населенных пунктов происшествие не несет. В настоящий момент в Кингисеппе — снежный покров, температура воздуха -3,6 градуса. Ветер северо-западный, слабый 3 м/с, дует от города, вокруг леса. При таком слабом ветре все осталось в радиусе 1-3 км от завода, если и были какие-либо продукты горения, они остались там, — сказал Варакин в среду.

Он добавил, что более подробная информация о состоянии воздуха над промзоной в Кингисеппе поступит позже — после того, как будут данные анализа проб воздуха.

По данным СМИ, на место для отбора проб отправлена мобильная лаборатория Роспотребнадзора.

Источник: www.time-king.ru

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