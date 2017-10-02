ФОТО и ВИДЕО: Очевидцы рассказали о стрельбе на кантри-фестивале в Лас-Вегасе

Участники трагических событий в Лас-Вегасе, где неизвестный открыл стрельбу на фестивале кантри-музыки, убив 50 человек и ранив более ста, сообщили РБК, что происходит в городе после случившегося.

Во время стрельбы по участникам фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе погибли не менее 50 человек, более ста получили ранения, заявил Reuters шериф местной полиции. Количество пострадавших постоянно увеличивается.

По словам очевидцев, местные власти призывают горожан не покидать свои дома и отели. В городе перекрыты дороги, временно прекращено авиасообщение, воздушное пространство над городом барражируют вертолеты, улицы патрулируют полицейские машины.

Участница фестиваля Хизер Семен рассказала РБК, что поначалу звуки выстрелов были похожи на грохот фейерверка, но потом стало понятно, что это ”массовая стрельба”.

”В этот момент шло выступление, и после двух очередей свет на сцене потух и мы легли на пол. Я слышала, как пролетают пули и рикошетят от вещей. Мы были у перил, где довольно безопасно. Нам пришлось дождаться, чтобы большая часть толпы ушла, и мы смогли выбраться из-за кулис во время перезарядки. Как только выстрелы снова зазвучали, мы попадали и попрятались настолько низко, насколько смогли, пока патроны не кончились. Как только стрельба прекратилась, мы снова побежали. В группе, с которой я спасалась от выстрелов, никто не пострадал”, — рассказала Хизер Семен.

Местный житель Дэвин Грэй рассказал РБК, что подвез на грузовике двух пострадавших. Он отметил, что все были в панике. ”Я не видел стрелка, только слышал выстрелы. Отвез в больницу отца и дочь. Отца подстрелили в ногу, дочь — в руку”, — рассказал горожанин.

Живущий в Лас-Вегасе Вадим Александров сообщил РБК, что из-за случившегося в городе перекрыли дороги. ”Дороги перекрыты. Довольно часто перекрывают дороги: если что-то случается или во время праздников и марафонов”, — пояснил Александров.

Рейсовые автобусы изменили время выезда на маршрут, об этом РБК рассказала российская туристка Дарья. ”Перенесли выезды рейсовых автобусов. Слышу сирены до сих пор, хотя я далеко от места происшествия”, — пояснила Дарья. ”В сторону Стрипа (главная улица города. — РБК).дороги перекрыты”, — добавила она.

Аэропорт Лас-Вегаса в настоящее время закрыт, вылеты временно прекращены, об этом РБК сообщила жительница Лас-Вегаса Марианна Юрьева. ”В Facebook уже создали группу, где люди предлагают помощь: отвезти, привезти, деньги собирают и прочее”, — добавила она.

По словам туриста из Швейцарии Инир Рефепи, в отеле Palms Casino Resort призвали гостей не покидать здание, пока на улице не станет безопасно. ”Никогда не думал, чтобы на улицах могло быть так пусто. Я видел из окна полицейских и вертолеты”, — рассказал он.

О том же сообщила жена сотрудника службы безопасности бара Coyote Ugly Saloon Розана Лопез. ”Люди не выходят из домов. Те, кого эвакуировали, стараются держаться подальше от комплекса Mandalay Bay”, — рассказала Лопез. По ее словам, люди на машинах помогают покинуть место стрельбы тем, у кого нет транспорта под рукой.

По словам Лопез, один из подозреваемых задержан в гостиничном номере отеля Mandalay Bay. ”Большинство из казино, куда, предположительно, мог зайти стрелок, эвакуировали. Мой муж эвакуировал людей из Coyote Ugly Saloon. Полицейские думали, что преступник находится там”, — рассказала женщина. По ее словам, 12 из 24 пострадавших находятся в критическом состоянии.

Уже начато расследование инцидента, рассказал РБК собеседник в Главном управлении полиции Лас-Вегаса. ”Полиция проводит расследование. Мы не знаем, сколько подозреваемых в стрельбе на данный момент”, — сказал он.

Сегодня стало известно, что несколько десятков человек получили ранения во время стрельбы на кантри-фестивале в Лас-Вегасе. Сначала сообщалось о 20 погибших, однако позднее их число увеличилось до 50 с лишним человек.

По данным местного шерифа Джозефа Ломбардо, стрельба велась с 32-го этажа отеля Mandalay Bay. Личность преступника установлена, в настоящее время он мертв. По предварительным данным, он не был связан ни с одной экстремистской группировкой.

О стрелявшем по толпе известно, что, скорее всего, он являлся местным жителем, и остановился в отеле с женщиной азиатской внешности — ее местонахождение сейчас пытается установить полиция. В розыск также объявлены два автомобиля с невадскими номерами (Chrysler Pacifica и Hyundai Tucson), на которых могла скрыться подозреваемая.