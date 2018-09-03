03.09.2018, 08:25

ФОТО и ВИДЕО | Очередь на километры: церемония прощания с Александром Захарченко

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rus.delfi.ee
EST

В самопровозглашенной Донецкой народной республикие (ДНР) с воинскими почестями простились с главой ДНР Александром Захарченко.

Как пишет Newsru.com, после полудня около 200 тысяч человек (в СМИ сообщаются разные цифры) в память о главе ДНР приняли участие в траурном шествии в центре Донецка. Гроб с телом Захарченко разместили на лафете артиллерийского орудия, которое буксировал грузовой автомобиль. Машина проехала по главной улице города — улице Артема — до здания администрации главы республики, после чего направилась на кладбище.

Ритуал погребения сопровождался артиллерийским и оружейным салютом. Церемония похорон продлилась примерно час. Захарченко был похоронен рядом с Арсеном Павловым (позывной Моторола) и Михаилом Толстых (позывной Гиви), которые также погибли в результате терактов.

Первыми проститься с Захарченко пришли министры, депутаты и руководители местных администраций. "На данный момент на церемонии присутствует более 120 тыс. человек", — сказал агентству представитель администрации главы ДНР.

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