ФОТО и ВИДЕО: "Ничего подобного не было 30 лет". В Клайпеде смешались несколько времен года

13 ноября утром в литовском городе Клайпеде смешались несколько времен года. Часть города накрыли снег с дождем, а некоторые улицы превратились в реки, дворы - в озера, а из них вода стекала в подвалы домов и школ. Клайпедчане пришли в ужас, они говорят, что ничего подобного не было уже 30 лет.

"Примерно 30 лет назад, когда моя дочь выходила замуж, прошли сильные дожди. Тогда тоже затопило гараж, но здесь и сравнивать нечего — столько воды не было", — сказал литовскому DELFI пожилой житель проспекта Статибининку.

Помогавшие ему мужчины сказали, что взяли на прокат последний насос. Вскоре к мужчинам за помощью обратилась пожилая соседка, у которой вода затопила и гараж, и подвал.

"Пойдем, покажу, — пригласила женщина и рассказала, что в подвале она хранит овощи. — Воды 70–80 см. Как из фонтана текла, под водой и овощи, и заготовки. О гараже я уже не говорю. Там даже дверь не откроешь. Там тоже заготовки на зиму, сейчас все плавает".

Она рассказала, что живет в этом доме около 50 лет. Примерно 30 лет назад тоже был потоп, но тогда воды было в три раза меньше.

Несмотря на то, что первые сигналы поступили около 6 ч. утра, вечером еще ситуацию до конца не разрешили. Последняя улица, на которой еще стояла вода, — Дубисос.

Многим водителям не повезло, они надеялись преодолеть участок, но сделать это им не удалось. В луже застряло такси и машина перевозчиков. Другие машины водителям удалось вытолкать из воды.

На улицы, где стояла вода, выехали эвакуаторы.

"Нескольким водителям потребовалась наша помощь, однако большинство все же звонит друзьям и страховщикам, чтобы те им оказали помощь", — сказали молодые водители.

После обеда на ул. Дубисос приехали работники AО Klaipėdos vandenys и подняли крышки люков. Только после этого вода стала стекать в дождевую канализацию.

Многие водители считают, что ответственность за сложившуюся ситуацию должна взять на себя мэрия, и возместить людям понесенный ущерб. Тем более, что после того как было подняты люки, через полчаса по улице уже можно было проехать, а через час движение полностью восстановилось.