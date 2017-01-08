Неизвестный за рулем грузовика совершил наезд на пешеходов в Иерусалиме, сообщает Лента со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, погибли не менее 3 человек, 15 пострадали. Водитель грузовика застрелен. Представитель полиции в эфире местной радиостанции назвала случившееся террористической атакой.

Инцидент произошел в популярном у туристов районе Армон а-Нацив.

Как уточняет Associated Press со ссылкой на представителя полиции Любу Самри (Luba Samri), целью водителя грузовика была группа солдат, только что вышедших из автобуса.

Число жертв наезда грузовика на людей в Иерусалиме выросло до четырех. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщает Jerusalem Post. Ранее говорилось о троих погибших.

По информации издания, среди погибших три женщины и один мужчина, всем им от 20 до 30 лет. Также сообщается о 15 пострадавших. Один из них в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней тяжести, у остальных легкие ранения. Все они доставлены в ближайшие больницы.

19 декабря в столице Германии был совершен теракт. Грузовик, за рулем которого, по данным полиции, находился тунисец Анис Амри, совершил наезд на посетителей уличного рождественского базара. Жертвами атаки стали 12 человек, 48 были ранены.

14 июля в Ницце после праздничного фейерверка в честь Дня взятия Бастилии грузовик выехал на людную городскую набережную и стал давить пешеходов. В результате теракта погибли 86 человек. Водителя ликвидировали полицейские.