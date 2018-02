ФОТО и ВИДЕО: "Недовольный" китаец устроил резню в торговом центре Пекина

Около 13:00 по местному времени в торговом центре Joy City в районе Сичэн вооруженный ножом мужчина напал на посетителей. Он был задержан полицией.

"Полиция вместе с прибывшими на место сотрудниками скорой помощи госпитализировала 13 пострадавших, среди них трое мужчин и 10 женщин", - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что ранения одной из женщин были смертельными - она скончалась в больнице, другим пострадавшим оказана медицинская помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Задержанному мужчине 35 лет, он является уроженцем китайской провинции Хэнань. Подозреваемый сознался в содеянном и заявил, что своими действиями хотел "выразить недовольство". Чем именно был недоволен напавший, полиция не уточняет, передает Reuters.

В соцсетях очевидцы размещают фото и видео с места событий.

At 13:00 on February 11, Beijing time, there was a man armed with a gun in the west bank Joy City shopping mall in xicheng district. Police quickly seized a male suspect and sent the injured to hospital. The case is under further review. pic.twitter.com/BefwsMOGgE

— 戰爭販子 (@oDfY0jvo6NV7Tjh) 11 февраля 2018 г.