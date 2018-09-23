23.09.2018, 10:30

ФОТО и ВИДЕО: "Не хочется пропустить первого посланника Бога". На мессу Папы Римского в Каунасе собралось более 100 000 человек

 (86)
дополнено в 13:14
rus.delfi.ee
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Missa Kaunases
Missa KaunasesFoto: Lukas Bartkus 865658680

Папа Римский Франциск вчера начал свое турне по странам Балтии, в ходе которого он посетит Литву, Латвию и Эстонию. Вчера он был в Вильнюсе, а сегодня начал день в Каунасе, где отслужил торжественную мессу.

По словам находящегося на месте событий журналиста Delfi, люди собирались в парке Сантака со вчерашнего дня. "Папа прибудет в парк в открытом автомобиле и поприветствует людей, многие из которых провели там ночь, чтобы занять лучшее место и получить возможность прикоснуться к Папе", — описал он.

На мессу приобрели билеты 90 000 человек.

Папа прибывает на мессу:

Как сообщает литовский Delfi, более 100 000 верующих утром воскресенья собралось в каунасский парк Сантакос, чтобы принять участие в богослужении, которое проведет Папа Римский Франциск.

Прибывшего в солнечный Каунас под песнопения в открытом папамобиле понтифика толпа встретила, махая флагами Литвы и Ватикана.

С раннего утра на площади демонстрировались документальные фильмы, верующие делились своими свидетельствами.

Для освещения мероприятия прибыло около 200 зарубежных журналистов, ночь в двенадцати школах Каунаса провели 1400 пилигримов из Украины, Беларуси, Польши, Латвии и России, сказали BNS организаторы.

Обращаясь к толпе верующих перед началом мессы, епископ Кястутис Кевалас сказал, что поддержка церкви очень важна для закрепления свободы Литвы.

"Мы преодолели внешнюю оккупацию. Мы знаем, что значит стоять с молитвой даже перед танками, что значит стоять на "Балтийском пути" и переживать единение. Мы знаем, что слово Бога действует", — сказал священник.

"Сегодня нам нужно ободрение для надежды — не оставить проект свободы на полпути", — сказал епископ.

25 лет назад, спустя три года после восстановления независимости Литвы, в каунасском парке Сантакос служил тогдашний папа Иоанн Павел II.

Историческое событие

Томас и Эляна Пятраускасы пришли на богослужение с маленькой дочкой в коляске и говорят, что не могли пропустить это историческое событие.

"Не хочется пропустить первого посланника Бога. Он приехал к нам в Литву, так что не вылезти из постели было бы непростительно", — сказал 32-летний Томас.

"Дочке будет интересно узнать, что родители были озорные и явились так рано утром", — улыбалась Эляна.

Приехавшая из Раудондвариса 82-летняя Алдона Пячюкайте сказала, что вера поддерживала ее в ссылке в Сибири, и вспомнила, что видела папу Иоанна Павла II в 1993 году.

"Очень хочу последний раз увидеть папу", — сказала женщина.

44-летняя Гитана Буйвидене надеется, что богослужение понтифика поможет укрепить веру.

"Папа Франциск — очень смелый пастырь, можно сказать, революционер. Он очень покладистый и может довольствоваться малым", — сказала женщина.

Папа Франциск прибыл в Литву в субботу. Он встретился в Вильнюсе с руководителями государства, обратился к верующим со Святых Ворот и на Кафедральной площади. По словам организаторов, приветствовать папу в Вильнюсе в субботу собралось 60 тысяч человек.

В Вильнюсе папа призвал литовцев черпать силу в прошлом народа, но быть при этом терпимыми и не поддаваться тем, кто поощряет раздробленность, пользуясь чувством незащищенности.

Понтифик призвал литовскую молодежь сопротивляться такому индивидуализму, который отграничивает людей от других, делает их эгоцентричными и высокомерными.

Во второй половине дня в воскресенье папа Франциск вернется в литовскую столицу, где почтит память жертв советского и нацистского режимов.

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ФОТО и ВИДЕО: "Не хочется пропустить первого посланника Бога". На мессу Папы Римского в Каунасе собралось более 100 000 человек

23.09.2018
Папа Римский Франциск вчера начал свое турне по странам Балтии, в ходе которого он посетит Литву, Латвию и Эстонию. Вчера он был в Вильнюсе, а сегодня начал день в Каунасе, где отслужил торжественную мессу.
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