ФОТО и ВИДЕО: "Не хочется пропустить первого посланника Бога". На мессу Папы Римского в Каунасе собралось более 100 000 человек

Обращаясь к толпе верующих перед началом мессы, епископ Кястутис Кевалас сказал, что поддержка церкви очень важна для закрепления свободы Литвы.

"Мы преодолели внешнюю оккупацию. Мы знаем, что значит стоять с молитвой даже перед танками, что значит стоять на "Балтийском пути" и переживать единение. Мы знаем, что слово Бога действует", — сказал священник.

"Сегодня нам нужно ободрение для надежды — не оставить проект свободы на полпути", — сказал епископ.

25 лет назад, спустя три года после восстановления независимости Литвы, в каунасском парке Сантакос служил тогдашний папа Иоанн Павел II.

Историческое событие

Томас и Эляна Пятраускасы пришли на богослужение с маленькой дочкой в коляске и говорят, что не могли пропустить это историческое событие.

"Не хочется пропустить первого посланника Бога. Он приехал к нам в Литву, так что не вылезти из постели было бы непростительно", — сказал 32-летний Томас.

"Дочке будет интересно узнать, что родители были озорные и явились так рано утром", — улыбалась Эляна.

Приехавшая из Раудондвариса 82-летняя Алдона Пячюкайте сказала, что вера поддерживала ее в ссылке в Сибири, и вспомнила, что видела папу Иоанна Павла II в 1993 году.

"Очень хочу последний раз увидеть папу", — сказала женщина.

44-летняя Гитана Буйвидене надеется, что богослужение понтифика поможет укрепить веру.

"Папа Франциск — очень смелый пастырь, можно сказать, революционер. Он очень покладистый и может довольствоваться малым", — сказала женщина.

Папа Франциск прибыл в Литву в субботу. Он встретился в Вильнюсе с руководителями государства, обратился к верующим со Святых Ворот и на Кафедральной площади. По словам организаторов, приветствовать папу в Вильнюсе в субботу собралось 60 тысяч человек.

В Вильнюсе папа призвал литовцев черпать силу в прошлом народа, но быть при этом терпимыми и не поддаваться тем, кто поощряет раздробленность, пользуясь чувством незащищенности.

Понтифик призвал литовскую молодежь сопротивляться такому индивидуализму, который отграничивает людей от других, делает их эгоцентричными и высокомерными.

Во второй половине дня в воскресенье папа Франциск вернется в литовскую столицу, где почтит память жертв советского и нацистского режимов.