05.05.2018, 18:25

ФОТО и ВИДЕО: Навальный задержан на акции в Москве, по всей России — сотни задержанных

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на митинг пришел Жириновский
rus.DELFI.lv
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Protestē pret Putinu - 1

Днем 5 мая в центре Москвы, на Пушкинской площади, состоялась несогласованная с властями протестная акция "Он нам не царь". Во время акции полиция задержала оппозиционера Алексея Навального. По всей России в этот день были задержаны сотни человек.

Митинги под лозунгом "Он нам не царь" проводятся в знак протеста против инаугурации Владимира Путина, которая состоится 7 мая. В крупнейших городах России акции не разрешили, но они прошли в Саратове, Вологде, Самаре, Владивостоке, Хабаровске, Магадане, Комсомольске-на-Амуре, в Южно-Сахалинске, Иркутске, Омске, Перми, Уфе, Казани и других городах.

Несогласованная акция в Москве на Пушкинской площади началась в 14:00 по местному времени. Еще до начала акции собрались несколько тысяч человек. Znak.com передает, что на Пушкинской площади у некоторых перестали работать Telegram и WhatsApp. Также на площадь пришли много казаков, людей с георгиевскими ленточками, людей в тельняшках и беретах ВДВ. Общее число собравшихся — около 3 тысяч человек.

Алексей Навальный также прибыл на место, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Накануне Навальный на своем Youtube-канале заявлял, что постарается принять участие в субботней акции в Москве. По словам оппозиционера, для этого ему пришлось уходить от слежки, скрываться и ночевать на конспиративной квартире.

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Кроме того, по данным правозащитной организации "Открытая Россия", полиция задержала сотрудника ФБК Николая Ляскина на выходе из редакции издания The New Times в Москве.

"В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны А. Навальный и Н. Ляскин (координатор штаба Навального в Москве). Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом", — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.

Правоохранители через мегафоны предупредили собравшихся о незаконности их действий и требовали разойтись: "Ваши действия незаконны. В противном случае против вас будут применять физическую силу и технические средства". На Пушкинской площади неизвестный зажег красный фаер и в воздухе запахло селитрой и дымом.

Сторонникам Алексея Навального в Москве противостояли активисты движения НОД. Они окружили памятник Александру Пушкину и обмотались огромной георгиевской лентой. Некоторые нодовцы кидали плакаты на деревянных древках в толпу последователей оппозиционера.

На Пушкинский площади также произошла стычка между участниками акции и казаками. Вторые начали бить сторонников Навального нагайками. После чего завязалась драка: сотрудники полиции разняли правонарушителей, окружили памятник Пушкину и спрятали за собой людей в казачьей форме.

Полиция задержала еще нескольких человек, в том числе сторонников движения НОД, передает Газета.Ru. В Москве полиции помогали задерживать митингующих члены Молодой гвардии "Единой России", их было приблизительно 300-400 человек.

Движение на Тверской улице было перекрыто. Кроме того, сотрудники ОМОН продолжали освобождать Страстной бульвар от протестующих — они оттесняли участников акции к кинотеатру "Пушкинский". К 15.30 на площади у бывшего кинотеатра "Россия" остаются несколько сотен человек.

На митинге сторонников Алексея Навального пришел глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Проходил ли политик мимо Пушкинской площади случайно или заранее планировал посетить мероприятие, пока неизвестно.

В целом в центре Москвы в несогласованной акции принимали участие около 1500 человек. Полиция и Росгвардия предприняли меры к пресечению нарушений порядка и задерживали нарушителей, чтобы потом привлечь их к ответственности. Об этом сообщается на сайте главка МВД по Москве.

#оннамнецарь

A post shared by Алена Коряк (@alena.koriak) on May 5, 2018 at 4:18am PDT

В Санкт-Петербурге закрыли Дворцовую площадь и Марсово поле, сообщает "Фонтанка". Пройти нельзя было не только на само поле, но и на Миллионную улицу и по набережной реки Мойки. В центре Питера сотни военных вышли для репетиции парада: ее неожиданно перенесли как раз на время протестной акции, хотя в прежние дни устраивали по вечерам.

Около 15.00 началось несанкционированное шествие на Невский проспект. В нем участвовали около тысячи активистов. Координаторы протеста в Петербурге жаловались журналистам, что им ежеминутно звонили с неизвестных номеров.

К 16.00 около 500 человек переместились с улицы Марата на Невский проспект, они направились в сторону Гостиного двора. Коммунальщики ставили на места снесенные ограждения, а митингующие переместились на тротуары. Тех, кто выходил на проезжую часть, задерживали.

В МВД РФ пока не опубликовали официальные подсчеты задержанных на российских акциях сторонников Навального. По данным "ОВД-Инфо" на 15.00, по всей стране были задержаны 354 человека. Больше всего задержанных в Челябинске, 97 человек, и в Якутске, 75 человек — при этом их уже отпустили. В Москве задержали 52 человека, в Красноярске — 45, в Новокузнецке — 26, в Калуге — 21, в а Самаре — 15. Меньше десяти задержанных в Барнауле, Пензе, Кемерово и Санкт-Петербурге. В Екатеринбурге и Томске сотрудники ОМОН задержали по одному человеку.

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