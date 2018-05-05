ФОТО и ВИДЕО: Навальный задержан на акции в Москве, по всей России — сотни задержанных

Алексей Навальный также прибыл на место, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. Накануне Навальный на своем Youtube-канале заявлял, что постарается принять участие в субботней акции в Москве. По словам оппозиционера, для этого ему пришлось уходить от слежки, скрываться и ночевать на конспиративной квартире.

Навальный уже на Пушкинской! pic.twitter.com/hPlkG8ZOaX

— Эхо Москвы (@EchoMskRu) May 5, 2018

Кроме того, по данным правозащитной организации "Открытая Россия", полиция задержала сотрудника ФБК Николая Ляскина на выходе из редакции издания The New Times в Москве.

"В центре Москвы за организацию несогласованного публичного мероприятия задержаны А. Навальный и Н. Ляскин (координатор штаба Навального в Москве). Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом", — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.

Правоохранители через мегафоны предупредили собравшихся о незаконности их действий и требовали разойтись: "Ваши действия незаконны. В противном случае против вас будут применять физическую силу и технические средства". На Пушкинской площади неизвестный зажег красный фаер и в воздухе запахло селитрой и дымом.

Сторонникам Алексея Навального в Москве противостояли активисты движения НОД. Они окружили памятник Александру Пушкину и обмотались огромной георгиевской лентой. Некоторые нодовцы кидали плакаты на деревянных древках в толпу последователей оппозиционера.

На Пушкинский площади также произошла стычка между участниками акции и казаками. Вторые начали бить сторонников Навального нагайками. После чего завязалась драка: сотрудники полиции разняли правонарушителей, окружили памятник Пушкину и спрятали за собой людей в казачьей форме.

Полиция задержала еще нескольких человек, в том числе сторонников движения НОД, передает Газета.Ru. В Москве полиции помогали задерживать митингующих члены Молодой гвардии "Единой России", их было приблизительно 300-400 человек.

Движение на Тверской улице было перекрыто. Кроме того, сотрудники ОМОН продолжали освобождать Страстной бульвар от протестующих — они оттесняли участников акции к кинотеатру "Пушкинский". К 15.30 на площади у бывшего кинотеатра "Россия" остаются несколько сотен человек.