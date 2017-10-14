ФОТО и ВИДЕО: На заправке в Латвии заметили первый украинский суперкар

В четверг, 12 октября, в Кекаве на автозаправке "Circle-K" Эдийс сфотографировал необычный автомобиль. Читатель назвал его "Lada Raven". Однако это точно не жигули, а скорее всего, первый украинский суперкар "Himera Q".

В том, что "Himera Q" называют "Lada Raven", нет ничего удивительного, так как дизайнер у них нет один — Дмитрий Лазарев. В 2014 году начинающий и тогда еще никому неизвестный молодой дизайнер представил на конкурс новых автомобилей Lada свой эскиз российского суперкара, пишет Mail.ru. Виртуальная "Lada Raven" получила широкий резонанс во всем мире, именно поэтому автомобиль такого дизайна в первую очередь ассоциируется именно с ней.



Однако, суперкар так и остался на бумаге. Лазарев отозвал свои эскизы, поданные автогиганту АвтоВАЗ, так как хотел, чтобы его работу оценили специалисты машиностроительной отрасли, а не пользователи интернета, как запланировал производитель Lada.

Вскоре работой дизайнера заинтересовались украинские бизнесмены, которые подумывали над тем, чтобы выпустить первый украинский суперкар "Himera Q". Однако в ходе работы между сторонами возник конфликт и Лазарев покинул проект. По одной из версий, дизайнер хотел получать за каждую проданную машину 20% от ее стоимости (около 140 тысяч евро), однако, предприниматели не были на это готовы.

Несмотря на это, разработка украинского суперкара "Himera Q" продолжилась. В дизайн были внесены некоторые изменения, чтобы автомобиль не был похож на виртуальный концепт "Lada Raven".



В июне этого года на Украине был представлен прототип "Himera Q". Разработчики обещали, что уже осенью презентуют товарную версию суперкара, который будет доступен в двух модификациях — электрическая версия стоимостью 700 тысяч евро и с бензиновым мотором от Audi R8 стоимостью 500 тысяч евро.

Собирать "Химеру" будут в Испании. Как прототип суперкара на трейлере оказался в Кекаве, неизвестно.