ФОТО и ВИДЕО: На Сицилии при извержении вулкана Этна пострадали люди

Журналисты британской телерадиокорпорации "Би-би-си" оказались в зоне извержения вулкана Этна на итальянском острове Сицилия, передает итальянское агентство AGI.

Точное число репортеров, которые пострадали в результате извержения вулкана, не уточняется.

По последним данным, из-за извержения Этны получили травмы 10 человек, в том числе женщина преклонного возраста.

Как написала журналист "Би-би-си" Ребекка Морелле на в твиттере, "некоторые из пострадавших сообщили о полученных травмах головы, а также об ожогах".

В настоящий момент их состояние стабильное, и их жизни ничто не угрожает.

Речь идет уже о третьем за последние три недели извержении Этны: вулкан начал извергать лаву на высоту до 270 метров из относительно недавно образовавшегося кратера на северо-восточном склоне.

