ФОТО и ВИДЕО| На Аляске произошло землетрясение магнитудой 7 баллов

Ранее Геологическая служба США сообщала о подземном толчке магнитудой 6,6 на территории Аляски, передает ТАСС. Эпицентр подземных толчков располагался в 12,7 км к северу от Анкориджа — крупнейшего города Аляски, где проживают почти 300 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 42,8 км.

Video from Anchorage, Alaska. 7.0 magnitude earthquake struck outside of Anchorage. pic.twitter.com/WgXieCxaTH — Eric Paine (@ericpaine) November 30, 2018

This is Vine rd rn 😭😭😭 pic.twitter.com/Y6SEHE7Wua — coco (@cocoathebaddest) November 30, 2018

Earthquake just happened right now i ’m actually shaking pic.twitter.com/PoZGOlJGWS — Alyson Petrie (@AlysonPetrie7) November 30, 2018

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение оказать федеральную помощь властям штата Аляска в связи с землетрясением, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент поручил министерству внутренней безопасности США и Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях совместно координировать усилия для оказания помощи при ликвидации последствий стихийного бедствия", — говорится в заявлении. "В частности, Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях уполномочено по своему усмотрению использовать оборудование и ресурсы, необходимые для борьбы с последствиями чрезвычайной ситуации", — подчеркивается в документе.

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло в пятницу в 08:29 по времени Аляски. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 13 км к северу от Анкориджа, очаг стихии залегал на глубине 40,9 км. Центр по землетрясениям Аляски зафиксировал около 40 афтершоков в течение первых трех часов после самого сильного подземного толчка.

Губернатор Аляски Билл Уокер ранее объявил в штате режим чрезвычайной ситуации.