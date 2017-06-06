ФОТО и ВИДЕО: Мужчина с молотком напал на полицейского у собора Парижской Богоматери, не исключается теракт

Сотрудники полиции обезвредили мужчину, который попытался совершить нападение близ собора Парижской Богоматери, передают во вторник местные СМИ. Нападавший получил ранение.

Как сообщалось, сотрудники французской полиции обезвредили мужчину, который попытался совершить нападение близ собора Парижской Богоматери. Недалеко от Нотр-Дама мужчина попытался сзади ударить сотрудника полиции молотком. Один из стражей порядка открыл по нему огонь.

По сообщению газеты Le Figaro, нападавший — француз алжирского происхождения. Он получил ранения и был госпитализирован. Пострадал также сотрудник полиции.

Квартал, на территории которого произошел инцидент, был оцеплен. В помещении собора полиция заблокировала около 900 человек, проверяя, нет ли среди них сообщников нападавшего. Сотрудники ведомства французской прокуратуры, отвечающего за связанные с терроризмом дела, начали расследование инцидента.

Мужчина, совершивший нападение на сотрудника полиции около собора Парижской Богоматери, кричал, что мстит за события в Сирии, заявил во вторник глава МВД Франции Жерар Коллон.

"Он кричал: "Это — за Сирию". Дополнительных данных у нас пока нет", — сказал журналистам министр, прибывший к собору. Коллон пояснил, что именно в связи с этим упоминанием Сирии судебные власти страны не исключают, что речь могла идти о попытке теракта.

В свою очередь, французские СМИ сообщают со ссылкой на источники, близкие к расследованию, что мужчина также говорил, что имеет отношение с террористической группировке ИГ и называл себя "солдатом халифата (провозглашенного террористами государства — ИФ)".

В рамках действующих во Франции антитеррористических мер в стране все полицейские, осуществляющие патрулирование, вооружены и передвигаются группами по три человека: двое вооружены пистолетами, а третий — автоматическим оружием.