ФОТО И ВИДЕО: Митинги в Москве: задержаны Навальный и более 700 протестующих, полиция пустила в ход газ и дубинки

В Москве задержали больше всего участников антикоррупционных протестов, которые в воскресенье прошли в десятках городов и стали самой массовой акцией последнего времени. Сайт мониторинга "ОВД-Инфо" на своей странице в Facebook сообщает о 700 задержанных в столице, источники государственного агентства ТАСС — о 500.

Правоохранительные органы Москвы приняли жесткие меры против участников несанкционированной акции протеста, организованной главой Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным, передает "Спектр".

По данным полиции, в Москве 7-8 тысяч участников акции протеста.

На Пушкинской площади в Москве полицеские дубинками били протестующих, не давая им пройти на площадь и устроить там митинг.

Сам Алексей Навальный также был задержан на акции протеста.

Антикоррупционные акции протеста посвящены опубликованному 2 марта расследованию, в котором ФБК рассказал о находящихся в России и за границей нескольких поместьях, которые, по их сведениям, принадлежат премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Arrests grtting more and more violent on the edges of now-cleared Pushkin Square: pic.twitter.com/uZrVHNqcGn— Howard Amos (@howardamos) March 26, 2017

No let up in the sporadic, one-by-one arrests on Pushkin Square: pic.twitter.com/W9fDO1cHNG— Howard Amos (@howardamos) March 26, 2017

Crowd chanting "Russia without Putin!" & "We are the power here!". Police telling crowd they are disturbing public order & breaking the law. pic.twitter.com/evm6WJbaJ7

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 26, 2017

”По данным на 17:00 мск, задержаны более 500 человек. Задержанных доставляют в разные столичные ОВД”, — сказал источник.

По его словам, в отношении большинства из них будут составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП (”Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”), часть задержанных будет отпущена после беседы, передает gazeta.ru.

"Maybe you are accused of killing Kennedy," head officer says when I again ask on what grounds I was detained at @navalny protest. Funny guy pic.twitter.com/BXfF4Tgbbb— Alec Luhn (@ASLuhn) March 26, 2017

На несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве неизвестные распылили газ. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по столице, пишет gazeta.ru.

”При проведении несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы неизвестными лицами на Пушкинской площади был распылен газ раздражающего действия. В настоящее время полицией проводятся мероприятия по установлению лиц, совершивших данное деяние”, — говорится в сообщении.

После задержания Навального на акции протеста оппозиции против коррупции все сотрудники московского офиса созданного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) были задержаны — даже те, кто не выходил на улицу, передает Би-би-си.

"Это лучшая оценка их работы. ФБК не дает спокойной жизни ворам", — написал Алексей Навальный в своем "Твиттере".

Сотрудники ФБК организовали трансляцию в прямом эфире проходящих по всей стране акций протеста против коррупции. Ранее в офисе ФБК, по разным сообщениям, искали бомбу.

"В офисе ФБК идут следственные действия по 282 УК", — написал в своем "Твиттере" директор Фонда борьбы с коррупцией и бывший заместитель главы предвыборного штаба Алексея Навального Роман Рубанов.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила в своем "Твиттере", что руководителю предвыборного штаба Навального Леониду Волкову действительно вменяют 282-ю статью (возбуждение ненависти либо вражды). В офисе ФБК, по ее словам, продолжаются следственные действия.

В московской мэрии отметили профессиональную работу сотрудников полиции во время протестной акции в столице 26 марта. По словам главы департамента региональной безопасности Владимира Черникова, ”полиция проявила себя безукоризненно”, передает meduza.io.

Он добавил, что сотрудники работали грамотно и обеспечили безопасность при массовом скоплении людей. В ходе задержаний, по словам Черникова, полицейские ”отвечали на противодействие в их адрес”.

Черников рассказал, что на акции были ”провокаторы, которые специально ситуацию подогревали”.

Герои свинтили велосипедиста с табличкой pic.twitter.com/1U3UIcZDyh— Грани.Ру (@GraniTweet) March 26, 2017

Один из участников антикоррупционного шествия в Москве ударил сотрудника полиции ногой по голове. Тот потерял сознание pic.twitter.com/O1EJg3RH0e— bbcrussian (@bbcrussian) March 26, 2017

Nothing about this on state TV. Thousands of people downtown in the #russian capital. Who can explain this? #Moscow pic.twitter.com/fa8NB2vwgD— David Filipov (@davidfilipov) March 26, 2017

Алексея Навального задержали до рассмотрения дела об административном правонарушении. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Суд назначен на 27 марта.

На вид мальчику не больше 12-13 лет. Фото: Мария Карпухина / Дождь pic.twitter.com/31q1DT9WmM— Телеканал Дождь (@tvrain) March 26, 2017

Следственные органы ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело в связи в связи с ранением полицейского в центре Москвы 26 марта. Об этом сообщается на сайте столичного СК, пишет gazeta.ru.

Дело возбуждено по статье 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По версии следствия, 33-х летнему полицейскому, находившемуся при исполнении своих служебных обязанностей, неизвестные лица умышленно нанесли множественные удары неустановленным предметом в область головы.

Полицейский в тяжелом состоянии был доставлен в столичную больницу, ему оказывается необходимая помощь.

Новость дополняется!