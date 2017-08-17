ФОТО И ВИДЕО: Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны: минимум 13 погибших, десятки пострадавших. Полиция признала случившееся терактом

На пешеходной улице Рамбла в испанской Барселоне фургон наехал на многочисленную толпу. Минимум 13 человек погибли, десятки пострадали. К настоящему моменту нападавший один задержан, его личность установлена, а второй — застрелен полицией.

При теракте погибли минимум 13 человек, передает Gazeta.ru.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия.

Также сообщается, что двое вооруженных мужчин ворвались в ресторан в Барселоне после того, как фургон наехал на толпу людей на пешеходной улице, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Полиция Испании признала наезд на пешеходов на оживленной туристической улице Рамбла в центре Барселоны терактом.

Владельцам кафе и магазинов приказано закрыть торговые точки. В целях безопасности в районе происшествия перестали работать станции метро.

Водитель фургона скрылся с места происшествия. По данным Reuters, после наезда двое вооруженных мужчин ворвались в один из расположенных неподалеку ресторанов.





Полиция Барселоны ищет второй фургон, который мог, предположительно, быть связан с инцидентом — наездом автомобиля на толпу в центре города, сообщает El Periodico. Предполагается, что причастные к инциденту могли арендовать второй автомобиль для того, чтобы скрыться.

Позже полицейские задержали одного из подозреваемых в совершении теракта в центре Барселоны. По данным издания, задержанным оказался Дрисс Укабир, который и арендовал фургон, въехавший в пешеходов на улице Рамбла.

СМИ, ссылаясь на его страницу в фейсбуке, выяснили, что сам Укабир родом из французского Марселя. Кроме того, он уже отбывал срок в тюрьме города Фигерас и был освобожден в 2012 году, передает Gazeta.ru.

В то же время издание La Vanguardia сообщает, что вместе с Укабиром задержан еще один человек.

Позже полиция обнаружила второй вагон, который, предположительно, мог быть использован злоумышленниками, которые устроили наезд на толпу людей в центре Барселоны.