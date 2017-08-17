ФОТО И ВИДЕО: Микроавтобус въехал в толпу в центре Барселоны: минимум 13 погибших, 50 пострадавших. Полиция признала случившееся терактом

На пешеходной улице Рамбла в испанской Барселоне фургон наехал на многочисленную толпу. Минимум 13 человек погибли, десятки пострадали. К настоящему моменту один нападавший задержан, его личность установлена, а второй — застрелен полицией.

Во второй половине дня в четверг фургон въехал в толпу людей на оживленной улице в центре испанского города Барселона. По предварительным данным, погибли 13 человек и пострадали 50.

Наезд автомобиля на пешеходов произошел в популярном среди туристов районе улицы Рамбла в центре города, где фургон проехал по тротуару около 500 метров, давя людей.

Газета El Pais сообщила в Twitter, что полиция подтвердила гибель 13 человек. Еще 50 человек пострадали. Испанские власти исходят из того, что это нападение является терактом.

Близлежащие станции метро и железной дороги закрыты, доступ к месту инцидента ограничен полицией.





Газета El Pais ранее сообщила со ссылкой на источники в полиции, что совершившие наезд на людей лица скрылись в одном из баров неподалеку от места инцидента. Однако позднее в полиции опровергли эту информацию.

По данным El Pais, фургон, использовавшийся при теракте в Барселоне, был арендован на имя некоего Дрисса Укабира. Испанская газета Publico сообщила, что Укабир был задержан полицией. По ее данным, вместе с ним был взят под стражу еще один человек. Оба задержания были связаны с сегодняшним нападением.

По данным "Медузы", второй нападавший был застрелен.