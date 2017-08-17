ФОТО И ВИДЕО: Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны: минимум 13 погибших, десятки пострадавших. Полиция признала случившееся терактом

На пешеходной улице Рамбла в испанской Барселоне фургон наехал на многочисленную толпу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на La Vanguardia.

При теракте погибли 13 человек, передает Gazeta.ru.

По данным издания El Pais, погибли не менее 10 человек.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Владельцам кафе и магазинов приказано закрыть торговые точки. В целях безопасности в районе происшествия закрыты станции метро.

El Pais сообщает, что водитель фургона скрылся с места происшествия. Полицейские принимают меры к его поискам и задержанию.

РИА Новости со ссылкой на местные СМИ сообщает, что число пострадавших может доходить до 20 человек.

Также сообщается, что двое вооруженных мужчин ворвались в ресторан в Барселоне после того, как фургон наехал на толпу людей на пешеходной улице, передает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Полиция Испании признала наезд на пешеходов на оживленной туристической улице Рамбла в центре Барселоны терактом. Об этом сообщает La Vanguardia.

Владельцам кафе и магазинов приказано закрыть торговые точки. В целях безопасности в районе происшествия перестали работать станции метро.

El Pais сообщает, что водитель фургона скрылся с места происшествия. Полицейские принимают меры к его поискам и задержанию.

По данным Reuters, после наезда двое вооруженных мужчин ворвались в один из расположенных неподалеку ресторанов.





Полиция Барселоны ищет второй фургон, который мог, предположительно, быть связан с инцидентом — наездом автомобиля на толпу в центре города, сообщает El Periodico.

Предполагается, что причастные к инциденту могли арендовать второй автомобиль для того, чтобы скрыться.

По данным LaVanguardia, полиция разыскивает двух человек, сообщает Gazeta.ru.

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