16.06.2018, 12:30

ФОТО и ВИДЕО: Масштабный пожар в Шотландии. В Глазго горит историческое здание Школы искусств


Gazeta.ru
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В зданиях Школы искусств Глазго произошел мощный пожар, сообщает телеканал Sky News. Возгорание произошло ночью, сильный огонь начал перекидываться на другие здания. На месте работают около 120 пожарных и 20 пожарных машин.

На кадрах с места события видно, что языки пламени поднимаются на крыше одного из зданий, видно сильное задымление. К настоящему моменту не сообщается о погибших или пострадавших. Жители соседних домов были эвакуированы.

Пожар начался поздно вечером, и к настоящему моменту потушить огонь не удалось.

В мае 2014 года в Школе искусств Глазго также произошел крупный пожар.

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